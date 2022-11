Ceny domów w Wielkiej Brytanii spadają po raz pierwszy od 15 miesięcy

Ceny domów w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy od 15 miesięcy zaliczyły spadek, jak wynika z analiz przeprowadzonych przez Nationwide. Ten zwrot na rynku nieruchomości na Wyspie ma związek z konsekwencjami ogłoszenia mini-budżetu przez poprzedni rząd kierowany przez Liz Truss. Jakie obecnie panują w tm sektorze?

Ceny nieruchomości spadły o 0,9% w październiku 2022 roku w porównaniu do września, do średniego poziomu 268 282 GBP, jak wynika z danych przekazanych przez Nationwide Building Society. Tym samym mamy do czynienia z pierwszym spadkiem cen od lipca 2021, a także z największym spadek od czerwca 2020 roku. Zasadniczo była to pierwsza taka sytuacja w Wielkiej Brytanii w ujęciu miesięcznym od 15 miesięcy. Spadek był niewielki, nie sięgnął jednak choćby jednego procenta, wyniósł dokładnie 0,9% w porównaniu do września. W ujęciu rocznym roczna dynamika cen nieruchomości mieszkaniowych uległa gwałtownemu spowolnieniu z 9,5% we wrześniu do 7,2% w październiku. Taka tendencja utrzyma się dłużej. Według analiz ekspertów z Nationwide rynek mieszkaniowy prawdopodobnie zwolni w nadchodzących miesiącach.

Jak wygląda obecnie sytuacja na rynku nieruchomości w UK?

Co było przyczyną spadku cen domów? „Na rynek bez wątpienia wpłynęło zamieszanie po ogłoszeniu mini-budżetu, które doprowadziło do gwałtownego wzrostu stóp procentowych” - komentował Robert Gardner, główny ekonomista Nationwide, na łamach portalu The Daily Mirror.

„Wyższe koszty kredytu przyczyniły się do napiętej przystępności cenowej mieszkań w czasie, gdy finanse gospodarstw domowych znajdują się już pod presją wysokiej inflacji. Wygląda też na to, że rynek zwolni w nadchodzących kwartałach” - uzupełniał analityk. „Inflacja pozostanie wysoka jeszcze przez jakiś czas, a inflacja bazowa prawdopodobnie wzrośnie, ponieważ Bank Anglii stara się zapewnić spowolnienie popytu w gospodarce, aby złagodzić wewnętrzną presję cenową. Perspektywy są niezwykle niepewne i wiele będzie zależeć od tego, jak poradzi sobie gospodarka, ale stosunkowo miękkie lądowanie jest nadal możliwe”.

Jakie zmiany miały miejsce w październiku 2022 roku?

„Długoterminowe koszty pożyczek spadły w ostatnich tygodniach i mogą dalej spadać, jeśli nastroje inwestorów będą się nadal poprawiać” - podsumowywał główny ekonomista Nationwide.

Warto zwrócić uwagę, że nie tylko Nationwide w ramach swojego miesięcznego indeksu cen nieruchomości odnotowało spadek cen. Podobną zmianę na rynku zaobserwowali eksperci z Halifax Building Society, którzy zanotowali spadek o 0,1% miesięcznie, ale wciąż wzrost o 9,9% w skali roku.Z kolei najnowsze dane z rejestru gruntów pokazują, że średnia cena domu w Wielkiej Brytanii wzrosła o 0,9% w ujęciu miesięcznym do 295 903 GBP w sierpniu. Roczna zmiana ceny nieruchomości w Wielkiej Brytanii wyniosła 13,6%. Indeks cen domów Rightmove za październik wykazał, że średnie ceny wzrosły o 0,9% miesięcznie i 7,8% rocznie, do 371 158 funtów.

Ile wynosi przeciętna cena domu na Wyspie?

Przypomnijmy, stopy procentowe i inflacja w Wielkiej Brytanii nadal rosną, wywierając większą presję na finanse gospodarstw domowych i sprawiając, że uzyskanie kredytu hipotecznego staje się droższe. W chwili obecnej indeks CPI pozostaje najwyższy od 40 lat i wynosi 10,1%, a stopa bazowa określana przez Bank Anglii sięga 2,25%.

Warto w tym miejscu dodać, iż w dłuższej perspektywie przewiduje się, że ceny domów w Wielkiej Brytanii spadną o co najmniej 10% i ma mieć to miejsce w 2023 roku. „Myślę, że możemy spodziewać się znacznego spadku cen domów, być może wynoszącego około 10% w przyszłym roku” - komentował Ray Boulger, starszy kierownik techniczny ds. kredytów hipotecznych w John Charcol na początku października. Analitycy Credit Suisse ostrzegają, że wyższe stopy procentowe, inflacja i ryzyko recesji mogą doprowadzić do spadku cen domów w Wielkiej Brytanii o 10-15% w przyszłym roku. Andrew Wishart, starszy ekonomista ds. nieruchomości w Capital Economics, również przewidział spadek cen domów o 10-15% w 2023.

Czego można spodziewać się w 2023 roku?

„Kluczowym czynnikiem decydującym o cenach nieruchomości jest to, ile ludzie mogą zapłacić co miesiąc w ramach raty. Ten koszt jest największym problemem. Ponieważ koszty do tej pory rosną, wiele osób myślących o zakupie nieruchomości nie zdecyduje się na wzięcie kredytu. Wiele osób może wstrzymać się z decyzją, a inne się zdecydują, jeśli cena będzie niższa” - uzupełniał Boulger.

