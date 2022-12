Ceny domów w Wielkiej Brytanii spadają w najszybszym tempie od 14 lat

Średnia cena nieruchomości w listopadzie 2022 roku wyniosła 285 579 GBP, co oznacza spadek o 2,3% w porównaniu z przeciętną wartością 292 406 GBP z października 2022 roku, jak wynika z danych banku Halifax.

Według Halifax ceny domów w Wielkiej Brytanii spadły w listopadzie o 2,3%, co jest największym miesięcznym spadkiem tego indeksu od momentu, gdy mieliśmy do czynienia z krachem finansowym w 2008 roku. Roczna stopa wzrostu cen domów na Wyspie zwolniła do poziomu 4,7% w zeszłym miesiącu, w porównaniu z 8,2% w październiku, powiedział pożyczkodawca. Ze spowolnieniem w tym zakresie mamy do czynienia w niemal wszystkich obszarach Anglii, z wyjątkiem północno-wschodniej części kraju, a także w Irlandii Północnej, Szkocji i Walii.

Jak podaje „Guardian” z największym „ochłodzeniem” cen mamy do czynienia w Walii i w regionie południowo-zachodniej Anglii. Według analityków Halifaxu nie ma w tym przypadku. To właśnie tam w okresie pandemii doszło do największego zwiększenia popytu, który wynikał właśnie z obecności koronawirusa na Wyspie. Ludzie wręcz „rzucili się” na domy, co znacząco, ale jedynie na krótki okres czas zwiększyło popyt na obszarach wiejskich. Można powiedzieć, że teraz wszystko wraca do normy.

Jak obecnie wygląda sytuacja na rynku nieruchomości w UK?

Zdaniem Kim Kinnaird, dyrektor Halifax Mortgages, aktualnie rynek nieruchomości w Wielkiej Brytanii może przechodzić okres „normalizacji”. Zmiany cen domów w przyszłym roku będą zależeć od takich czynników jak rosnące koszty utrzymania i wyniki gospodarki.

„Chociaż spodziewano się spowolnienia rynku, biorąc pod uwagę znane trudności gospodarcze, po tak dużej inflacji cen domów w ciągu ostatnich kilku lat (+19% od marca 2020 r.) spadek, który miał miejsce w tym miesiącu, odzwierciedla najgorszą zmienność rynku w ostatnich miesiącach” - komentowała Kinnaird dla „Guardiana". „Niektóre potencjalne transakcje domów zostały wstrzymane, ponieważ nabywcy odczuwają zwiększoną presję na przystępność cenową, a dane branżowe nadal sugerują, że [...] rynek ciągle się stabilizuje” - podsumowywała.

Jakich zmian można spodziewać się w najbliższym czasie?

„Roczny wzrost cen domów nadal spowalnia, ponieważ aktywność w tym sektorze słabnie, a rynek stopniowo powraca do czegoś bliższego temu, do czego byliśmy przyzwyczajeni przed pandemią” - dodawał Mark Harris, dyrektor generalny brokera kredytów hipotecznych SPF Private Clients. „Oprocentowanie kredytów hipotecznych nadal delikatnie spada, ale psychologiczna bariera 5% została przełamana” - podsumowywał, zaznaczając, że w perspektywie tradycyjnego świątecznego spowolnienia i kolejnej podwyżki stopy bazowej o pół punktu przez Bank Anglii, można oczekiwać, że ceny będą nadal spadać.

Przypomnijmy, że jeszcze w październiku eksperci przewidywali, że ceny domów w Wielkiej Brytanii spadną o co najmniej 10% w 2023 roku. Jak rozwinie się sytuacja na rynku nieruchomości w UK? Analitycy Credit Suisse ostrzegają, że wyższe stopy procentowe, inflacja i ryzyko recesji mogą doprowadzić do spadku cen domów w Wielkiej Brytanii o 10-15% w przyszłym roku. Andrew Wishart, starszy ekonomista ds. nieruchomości w Capital Economics, również przewidział spadek cen domów o 10-15% w 2023.

Czy ceny domów w listopadzie 2022 spadły, czy poszły w górę?

„Myślę, że możemy spodziewać się znacznego spadku cen domów, być może wynoszącego około 10% w przyszłym roku” - komentował blisko dwa miesiące temu Ray Boulger, starszy kierownik techniczny ds. kredytów hipotecznych w John Charcol na antenie BBC Radio 4 Today. Czy właśnie te prognozy zaczynają wcielać się w życie?

Dodajmy również, iż ceny domów w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy od 15 miesięcy zaliczyły spadek w listopadzie, jak wynika z analiz przeprowadzonych przez Nationwide. Tamten zwrot na rynku nieruchomości na Wyspie miał bezpośredni związek z konsekwencjami ogłoszenia mini-budżetu przez poprzedni rząd kierowany przez Liz Truss.

Ile wynosi przeciętna cena domu na Wyspie?

Wówczas ceny nieruchomości spadły o 0,9% w październiku 2022 roku w porównaniu do września, do średniego poziomu 268 282 GBP, jak wynika z danych przekazanych przez Nationwide Building Society. Tym samym mamy do czynienia z pierwszym spadkiem cen od lipca 2021, a także z największym spadek od czerwca 2020 roku. Zasadniczo była to pierwsza taka sytuacja w Wielkiej Brytanii w ujęciu miesięcznym od 15 miesięcy.

Spadek był niewielki, nie sięgnął jednak choćby jednego procenta, wyniósł dokładnie 0,9% w porównaniu do września. W ujęciu rocznym roczna dynamika cen nieruchomości mieszkaniowych uległa gwałtownemu spowolnieniu z 9,5% we wrześniu do 7,2% w październiku.

