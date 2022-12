Ceny domów w Wielkiej Brytanii spadają czwarty miesiąc z rzędu. Z taką sytuacją nie mieliśmy do czynienia od 2008 roku! Według danych udostępnionych przez Nationwide średnia cena nieruchomości w UK wynosi obecnie 262 068 funtów.

Pod koniec 2022 roku obserwujemy znaczne ochłodzenie rynku nieruchomości w Wielkiej Brytanii. W grudniu przeciętny koszt kupna nieruchomości zmniejszył się tylko o 0,1% w skali miesiąc do miesiąca, mamy więc do czynienia ze znacznie mniejszym tempem spadku, niż w listopadzie i październiku. Zgodnie z danymi udostępnionymi przez brytyjskie towarzystwo budowlane Nationwide średnia cena nieruchomości w UK wynosi 262 068 funtów. Umieszczając te liczbę w szerszym kontekście trzeba napisać, iż roczna stopa wzrostu cen na rynku nieruchomości spadła do 2,8% w grudniu z 4,4% w listopadzie, jak czytamy na łamach portalu „The Gurdian", to najniższa wartość od lipca 2020 roku, kiedy wynosiła 1,5%.





Jak obecnie wygląda sytuacja na rynku nieruchomości w UK?

Wzrost cen domów zwolnił we wszystkich regionach Wielkiej Brytanii, szczególnie w południowo-zachodniej Anglii, gdzie roczna stopa spadła z 12,5% do 4,3% w ostatnim kwartale, podczas gdy w Walii roczny wzrost zwolnił z 12,1% do 4,5%. Anglia odnotowała ogólny wskaźnik 4,8% (spadek z 9,9%), przy czym sam Londyn osiągnął najsłabsze wyniki, biorąc pod uwagę angielską skalę, ponieważ roczny wzrost spadł do 4,1% z 6,7% w trzecim kwartale.

Warto zwrócić uwagę, że ceny domów spadały już czwarty miesiąc z rzędu. Po raz ostatni z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w 2008 roku. Powszechnie oczekuje się, iż ochłodzenie w tym sektorze będzie nadal trwało. W przyszłym roku niektórzy eksperci szacują, iż wartość nieruchomości spadnie nawet o 12%. Robert Gardner, główny ekonomista Nationwide, przewiduje skromniejszy spadek w tym względzie. Jego zdaniem wyniesie on około 5%. Gardner spodziewa się „niewielkiego spadku” cen domów w przyszłym roku. „Istnieje dobry powód, by sądzić, że wciąż możemy osiągnąć miękkie lądowanie” - komentował.

W grudniu 2022 roku zanotowano kolejny spadek cen

W tym miejscu trzeba zaznaczyć, iż oczekuje się, że Bank Anglii będzie nadal podnosił stopy procentowe do 2023. Mają one wzrosnąć z obecnego poziomu 3,5% aż do około 4,75%, co jeszcze bardziej osłabi popyt ze strony kupujących. Tymczasem UK Finance prognozuje, iż wartość brutto kredytów hipotecznych branych na zakup domów w przyszłym roku spadnie. W 2023 roku ma on wnieść 131 mld funtów, gdy w 2022 wyniosła 171 miliardów, a rok wcześniej rekordowe 189 mld. Sprzedaż nieruchomości ma spaść do 1,01 mln w przyszłym roku z 1,27 mln w 2022.

Przypomnijmy, w listopadzie 2022 roku według banku Halifax ceny domów w Wielkiej Brytanii spadły o 2,3%, co było największym miesięcznym spadkiem tego indeksu od momentu, gdy mieliśmy do czynienia z krachem finansowym w 2008 roku. Roczna stopa wzrostu cen domów na Wyspie zwolniła do poziomu 4,7% w zeszłym miesiącu, w porównaniu z 8,2% w październiku.

Jak kształtuje się przeciętna cena domu na Wyspie?

„Spadek cen domów nie jest zaskakujący, biorąc pod uwagę gwałtowny wzrost kosztów utrzymania, a zwłaszcza stóp procentowych. Ceny mogą dalej spadać, ponieważ rosną obawy o bezpieczeństwo zatrudnienia, a niepewność utrzyma się do czasu ustabilizowania się spłat kredytów hipotecznych” - komentował cytowany przez „Guardiana” Jeremy Leaf, agent nieruchomości z północnego Londynu i były przewodniczący Royal Institution of Chartered Surveyors

„Jednak rynek mieszkaniowy jest nadal wspierany przez silne zatrudnienie, brak odpowiedniej liczby nieruchomości i wyrozumiałość pożyczkodawców. Te czynniki zmniejszają ryzyko niespłacania kredytów hipotecznych i zapobiegają większemu spadkowi cen domów” - dodawał.

Co czeka rynek nieruchomości w 2023 roku?

Przypomnijmy, katastrofalny minibudżet Kwasiego Kwartenga ogłoszony we wrześniu sprawił, że oprocentowanie kredytów hipotecznych gwałtownie wzrosło do ponad 6%, poziomu ostatnio obserwowanego w 2008 roku. Oprocentowanie kredytów hipotecznych spadło od tego czasu ze średnią pięcioletnią poprawką na poziomie 5,6% według Moneyfacts, ale nadal jest znacznie wyższe niż rok temu, jak czytamy na łamach „Guardiana".

Rynek mieszkaniowy na Wyspie w 2023 ostygnie po wyboistym 2022 roku, jak przewidują eksperci branżowi. Głównym powodem takiej, a nie innej sytuacji będzie fakt, iż Wielka Brytania zacznie zmagać się z recesją i wyższymi oprocentowaniem kredytów hipotecznych.

