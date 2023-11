Kryzys w UK Ceny domów w Wielkiej Brytanii rosną po pierwszy od pół roku

Po raz pierwszy od sześciu miesięcy ceny domów wzrosły. W październiku przeciętnie za nieruchomość w UK zapłacimy 281 974 funty. Średnia cena wzrosła o 1,1% w skali miesiąc do miesiąca, jak podaje największy brytyjski bank udzielający pożyczek hipotecznych.

Czyżby na brytyjskim rynku nieruchomości doszło do zmiany dominującego trendu? Według danych banku Halifax ceny domów w UK idą w górę, choć — trzeba przyznać! — w bardzo wolnym tempie. W porównaniu z sierpniem zdrożały one o 1,1%, ale już w skali rok do roku ich ceny spadły o 3.2%. Obecnie przeciętna cena domu na sprzedaż w UK wynosi 281 974 funty. Według analiz ekspertów od rynku nieruchomości Halifax wzrost ten wynika z braku domów na sprzedaż, a popyt ze strony kupujących nadal pozostaje słaby.

Co więcej, nadal oczekuje się, że aż do 2025 roku ceny wciąż będą spadać, a rynek będzie się ochładzał. Potencjalni nabywcy domów będą skutecznie odstraszani wysokimi stopami procentowymi oraz presją finansową wynikającą z kryzysu kosztów utrzymania.

Przeczytaj też:

DWP będzie sprawdzać konta pobierających benefity benefity

Obecna sytuacja na rynku nieruchomości w UK

Dodajmy również, że spadek cen domów w skali rocznej odnotowano we wszystkich krajach i regionach Wielkiej Brytanii. Największy miał miejsce w południowo-wschodniej Anglii, gdzie ceny poszły w dół o 6%, natomiast w Szkocji odnotowano najmniejszy spadek wynoszący zaledwie 0,2%.

– Wydaje się, że potencjalni sprzedający przyjmują ostrożną postawę, co prowadzi do niskiej podaży domów – komentuje Kim Kinnaird, dyrektorka Halifax Mortgages. – Prawdopodobnie doprowadzi to do wzrostu cen w perspektywie krótkoterminowej, a nie będzie wynikać z popytu nabywców, który ogólnie pozostaje słaby – podsumowuje.

Ile kosztuje przeciętny dom na Wyspie?

Przeczytaj też:

Kobieta nabrała męża, że wygrała na loterii ogromną sumę. Los spłatał jej figla Breaking News

Do niedawna Bank Anglii stale podnosił stopy procentowe, próbując stłumić gwałtownie rosnącą inflację. Wzrost ten doprowadził do wyższego oprocentowania kredytów hipotecznych dla właścicieli domów. Chociaż ostatnio pozostawiono stopy procentowe na niezmienionym poziomie (5,25%), to nie oczekuje się, że w najbliższej przyszłości zostaną jeszcze bardziej obniżone.

Biorąc pod uwagę tę perspektywę, według banku Halifax nie należy spodziewać się „ogólnego dalszego spadku cen domów i powrotu do wzrostu od 2025 roku”.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk – będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

1 listopada rząd dodaje 300 funtów do Winter Fuel Payment

Nowe przepisy rujnują kieszenie kierowców. Jak dużo ludzi jest poszkodowanych?

Brytyjczycy polecieli do Polski, żeby zrobić zakupy spożywcze. Sporo zaoszczędzili