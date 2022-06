Ceny domów w Wielkiej Brytanii nadal rosną, ale nadchodzi spowolnienie - prognozuje brytyjski kredytodawca

Co dalej z cenami domów w UK?

Fot. Getty

Ceny domów w Wielkiej Brytanii wciąż rosną, choć prawdopodobnie nastąpi spowolnienie związane z kryzysem kosztów życia w UK - podaje Natiowide. Jak wyglądał brytyjski rynek nieruchomości w maju?

W raz z początkiem nowego miesiąca, pojawiły się pierwsze dane na temat sytuacji na brytyjskim rynku nieruchomości w maju. Najnowsze analizy i prognozy ujawnia Nationwide, firma udzielająca kredytów hipotecznych.

Ceny domów w UK w maju 2022

Choć w ubiegłym miesiącu ceny domów w UK nadal szły w górę, eksperci oczekują, że trend wzrostowy zostanie spowolniony przez wciąż rosnące koszty życia na Wyspach. Jak bardzo wzrosły ceny nieruchomości w Wielkiej Brytanii w maju?

Najnowsze dane Nationwide pokazują, że w perspektywie miesiąc do miesiąca ceny domów w UK wzrosły w maju o 0,9 proc. w stosunku do kwietnia - jest to wzrost większy niż w kwietniu, gdy miesięczny wzrost wyniósł 0,4 proc. Miesięczny wzrost cen nieruchomości w UK odnotowano już dziesiąty raz z rzędu.

Z kolei w perspektywie rocznej, w maju 2022 ceny domów w UK były wyższe o 11,2 proc. w stosunku do poziomu cen z maja 2021. W porównaniu do ubiegłego miesiąca jest to wzrost wolniejszy, ponieważ w kwietniu roczny wzrost był na poziomie 12,1 proc.

Dlaczego ceny domów w UK rosły w ostatnim czasie?

Według Nationwide, obserwowany w ostatnich miesiącach wzrost cen domów w UK jest spowodowany zaskakująco wysokim popytem, który przewyższał podaż. Oznacza to, że na brytyjskim rynku nieruchomości zainteresowanie kupnem domu czy mieszkania przewyższało liczbę pojawiających się ofert sprzedaży. Brytyjski kredytodawca ostrzega jednak, że można się spodziewać, że popyt w najbliższym czasie będzie spadał - ze względu na rosnące koszty życia i wiążącą się z tym mniejszą swobodę finansową mieszkańców Wielkiej Brytanii.

