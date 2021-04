Ceny domów w Wielkiej Brytanii biją kolejny rekord. Rynek nieruchomości kwitnie

W ubiegłym miesiącu ceny domów w Wielkiej Brytanii znowu poszybowały w górę, co związane jest m.in. z rządowym zawieszeniem „stamp duty”. Średnia cena nieruchomości w UK podskoczyła w marcu o 1,1 proc. w porównaniu do wcześniejszego miesiąca i dobiła do rekordu 254 606 funtów.

Rynek nieruchomości na Wyspach ma się coraz lepiej, a ceny domów rosną nieubłaganie. Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za taką sytuację w branży jest wprowadzone przez kanclerza skarbu sześciomiesięczne zwolnienie ze Stamp Duty dla osób kupujących nieruchomości na Wyspach.

Ceny domów w UK biją rekordy

W porównaniu z marcem ubiegłego roku – gdy na Wyspach po raz pierwszy wprowadzono lockdown – ceny domów wzrosły w ciągu 12 miesięcy aż o 6,5 proc., jak wynika z badań przeprowadzonych przez Halifax, co w przeliczeniu na pieniądze daje 15,430 funtów.

W ubiegłym miesiącu jednak mieliśmy do czynienia z pierwszym wzrostem od listopada ubiegłego roku, a średnie ceny nieruchomości utrzymują się obecnie na poziomie 254 606 funtów.

Teraz łatwiej kupić nowy dom

Wzrost cen nieruchomości podyktowany jest dużym popytem na rynku, a za niego z kolei odpowiadają ułatwienia w zakupie domu wprowadzone na sześć miesięcy przez rząd. Mowa o zawieszeniu „stamp duty”, ale nie tylko.

Od początku tego roku rośnie także poczucie bezpieczeństwa inwestorów, co jest związane ze spadkiem liczby zachorowań oraz przebiegiem masowych szczepień, i przede wszystkim stopniowym ożywianiem gospodarki.

Ponadto ze względu na rekomendowaną pracę zdalną i mniejsze przywiązanie do lokalizacji ze względu na pracę w ciągu ostatniego roku miliony osób spędzają większość swojego czasu w domach, co także przyczynia się do wzrostu zainteresowania kupnem nieruchomości w miejscach bardziej sprzyjających wypoczynkowi.