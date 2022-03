Ceny domów w UK wzrosły średnio o 30 000 GBP w ciągu roku. Za ile kupimy teraz nieruchomość mieszkalną?

Fot. Getty

Średnia cena domu w Wielkiej Brytanii jest teraz wyższa o niemal 30 000 funtów niż rok temu. Podano dane za luty 2022. Ile zapłacimy teraz za nieruchomość mieszkalną w UK?

Według Nationwide Building Society podało, że w stosunku do początku ubiegłego roku, obecnie ceny nieruchomości mieszkalnych w Wielkiej Brytanii są znacząco wyższe. Średnia cena domu wzrosła w ciągu ostatnich 12 miesięcy o 29 162 funty.

Jakie są ceny domów w UK?

Jakie są obecnie ceny domów w UK? Według danych Nationwide w lutym średni koszt zakupu domu w Zjednoczonym Królestwie wyniósł 260 230 funtów, co oznacz wzrost o niemal 30 tys. GBP w porównaniu z lutym 2021. Co ciekawe, jest to rekordowy wzrost odnotowany w indeksie miesięcznym – takiego skoku cenowego nie zaobserwowano od 1991 roku.

Z kolei w porównaniu z lutym 2020 roku, obecnie średnia cena domu w UK jest wyższa o około 20 proc. Oznacza to, że w tym samym okresie roku dwa lata temu ceny nieruchomości mieszkalnych w Wielkiej Brytanii były niższe o ponad 44 tys. funtów.

Nationwide dokonało także porównania średnich cen nieruchomości z zarobkami w UK. Jak się okazuje w 2019 roku przeciętne zarobki były o około 5,8 razy niższe niż średnia cena domu, natomiast w tym roku jest to już różnica 6,7-krotna.

Ogólnie rzecz biorą, roczny wzrost cenowy przyspieszył, ponieważ w lutym tego roku wyniósł 12,6 proc., a jeszcze w styczniu 2022 wynosił 11,2 proc. Natomiast wzrost z miesiąca na miesiąc odnotowano wzrost cen domów na poziomie 1,7 proc.