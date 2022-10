Ceny domów w UK spadną o co najmniej 10% w 2023, według ekspertów

Przewiduje się, że ceny domów w Wielkiej Brytanii spadną o co najmniej 10% w 2023 roku. W ostatnich tygodni niektóre banki ze względu na zawirowania wokół kursu funta szterlinga i wysokości stóp procentowych zaczęły wycofywać swoje kredyty hipoteczne.

Eksperci od nieruchomości przewidują, że ich ceny w Wielkiej Brytanii prawdopodobnie spadną o co najmniej 10% w przyszłym roku, ponieważ dostawcy kredytów hipotecznych zawieszają zawieranie kolejnych umów i podnoszą wysokość odsetek do poziomów niewidzianych przed kryzysem finansowym w 2008 roku. Przypomnijmy, w minionym tygodniu banki i towarzystwa budowlane wycofały się z prawie 300 umów na kredyt hipotecznych, po tym jak spadek kursu brytyjskiego funta podsycił prognozy skoku stopy bazowej Banku Anglii do prawie 6%. Oferty, które pozostały na rynku, wiążą się z większymi kosztami wzięcia kredytu na dom w UK dla potencjalnych nabywców, jak podaje portal "The Guardian".

HSBC i Santander to najwięksi kredytodawcy, którzy wycofali swoje niektóre produkty hipoteczne, a Bank of Ireland, Clydesdale Bank, Post Office Money i towarzystwa budowlane, w tym Monmouthshire, również podjęły takie decyzje. Powód? Kredytodawcy mają trudności z odpowiednią wyceną kredytów hipotecznych.

Czeka nas obniżka cen domów w UK

Nationwide stał się pierwszym dużym pożyczkodawcą, który zwiększył liczbę transakcji o stałym oprocentowaniu, a jego dwuletnia stopa wzrosła do 5,59%. Trzy miesiące temu oferował porównywalny kredyt hipoteczny na 2,54%. Wzrost ten odpowiada sytuacji, w której rodzina z kredytem hipotecznym w wysokości 500 000 funtów wydaje dodatkowe 881 funtów miesięcznie na ratę.

"Myślę, że możemy spodziewać się znacznego spadku cen domów, być może wynoszącego około 10% w przyszłym roku" - komentował Ray Boulger, starszy kierownik techniczny ds. kredytów hipotecznych w John Charcol na antenie BBC Radio 4 Today.

Eksperci przewidują, że koszty zakupu nieruchomości w 2023 spadną o 10%

"Kluczowym czynnikiem decydującym o cenach nieruchomości jest to, ile ludzie mogą zapłacić co miesiąc w ramach raty. Ten koszt jest największym problemem. Ponieważ koszty do tej pory rosną, wiele osób myślących o zakupie nieruchomości nie zdecyduje się na wzięcie kredytu. Wiele osób może wstrzymać się z decyzją, a inne się zdecydują, jeśli cena będzie niższa" - uzupełniał Boulger.

Jak rozwinie się sytuacja na rynku nieruchomości w UK? Analitycy Credit Suisse ostrzegają, że wyższe stopy procentowe, inflacja i ryzyko recesji mogą doprowadzić do spadku cen domów w Wielkiej Brytanii o 10-15% w przyszłym roku. Andrew Wishart, starszy ekonomista ds. nieruchomości w Capital Economics, również przewidział spadek cen domów o 10-15% w 2023.

