Ceny domów w UK spadają najszybciej od 2009 - nieruchomości w UK tanieją siódmy miesiąc z rzędu

Jak obecnie kształtują się ceny nieruchomości w Wielkiej Brytanii? Według danych towarzystwa budowlanego Nationwide marcu 2023 średnia cena nieruchomości w skali roku spadła o 3.1% do przeciętnej wartości 257 122 GBP.

Domy na Wyspie nadal tanieją i wszystko wskazuje na to, że nadal będą tanieć. Jak podaje portal informacyjny „Guardian”, ceny domów w Wielkiej Brytanii spadały w najszybszym rocznym tempie od czasu kryzysu finansowego w 2009 roku, a eksperci z Nationwide ostrzegają, że budżety gospodarstw domowych znajdują się obecnie pod tak dużą presję, że wielu mieszkańców UK nieprędko zrobi swój pierwszy krok na tzw. drabinie nieruchomości.







Po spadku w lutym na poziomie 1.1%, a marcu odnotowano kolejny, tym razem większy, na poziomie 3.1%. Ceny spadły również w ujęciu miesięcznym, malejąc o 0,8% od lutego. Dodajmy, iż był to siódmy miesiąc z rzędu, gdy w Wielkiej Brytanii ceny nieruchomości pikowały w dół. Pozostają one o 4,6% poniżej ich ostatniego szczytu w sierpniu, zanim rynkiem mieszkaniowym wstrząsnął katastrofalny minibudżet Liz Truss.

Ile obecnie kosztuje kupno domu w UK?

„Od tego czasu aktywność na rynku pozostaje stłumiona – liczba kredytów hipotecznych zatwierdzonych na zakup domów pozostaje nadal słaba. W lutym odnotowano 43 500 takich operacji, prawie 40% poniżej poziomu panującego rok temu” – komentował dla „Guardiana” Robert Gardner, główny ekonomista Nationwide.

Dodawał, iż może minąć trochę czasu, zanim ceny odbiją, ponieważ finanse gospodarstw domowych znajdują się pod presją rosnących rachunków i wyższego oprocentowania kredytów hipotecznych. Przy obecnej ekonomii mało kto w UK może zdecydować się na zapożyczenie się na dom...

Ceny nieruchomości w UK kolejny miesiąc lecą w dół

„Rynek będzie miał trudności z odzyskaniem rozpędu w najbliższym czasie, ponieważ zaufanie konsumentów pozostaje słabe, a budżety gospodarstw domowych pozostają pod presją wysokiej inflacji” – uzupełniał Gardner. „Przystępność cenowa mieszkań również pozostaje napięta, a oprocentowanie kredytów hipotecznych pozostaje znacznie powyżej minimów panujących w analogicznym okresie w zeszłym roku”.

Jednak na horyzoncie może majaczyć pewna nadzieja, ponieważ nowe dane opublikowane w piątek rano pokazały, że Wielka Brytania uniknęła recesji pod koniec ubiegłego roku. Office for National Statistics poinformowało, że dane ekonomiczne dotyczące telekomunikacji, budownictwa i produkcji, wypadły lepiej niż początkowo sądzono. W związku z tym brytyjskie PKB wzrosła o 0,1% w ostatnich trzech miesiącach 2022 roku.

Jakie zmiany na rynku nieruchomości przyniesie 2023?

Niektórzy agenci nieruchomości przewidują wzrost ruchu na rynku przed Wielkanocą, twierdząc, że niższe ceny mogą zachęcić kupujących. „Marcowy spadek cen domów nie jest nieoczekiwany, ale wszystkie oznaki wskazują na to, że motywuje to kupujących, ponieważ rynek mieszkaniowy zaczyna przygotowywać się do tradycyjnie pracowitego okresu wielkanocnego” – powiedział Nicky Stevenson, dyrektor zarządzający w krajowej grupie agentów nieruchomości Fine & Country.

Jeszcze w 2022 roku pisaliśmy, iż przewiduje się, że ceny domów w Wielkiej Brytanii spadną o co najmniej 10% w 2023 roku. Analitycy Credit Suisse ostrzegają, że wyższe stopy procentowe, inflacja i ryzyko recesji mogą doprowadzić do spadku cen domów w Wielkiej Brytanii o 10-15% w przyszłym roku. Andrew Wishart, starszy ekonomista ds. nieruchomości w Capital Economics, również przewidział spadek cen domów o 10-15% w 2023.

Czy Brytyjczycy decydują się na kupno domu w obecnej sytuacji?

Z kolei, jak już wcześniej pisaliśmy, według Pantheon Macroeconomics ludzie w UK wstrzymują się z inwestycją w dom, ponieważ spodziewają się dalszego spadku cen. Przewiduje się, że ceny spadną w nadchodzących miesiącach do około 8% poniżej szczytu. Stwierdzono także, że oprocentowanie kredytów hipotecznych „na razie osiągnęło najniższy poziom”, a realne dochody do dyspozycji gospodarstw domowych zostaną „ponownie zmniejszone” w kwietniu w wyniku wycofania przez rząd dopłat do rachunków za energię. Według prognoz Pantheon Macroeconomics wzrost cen domów na 2024 rok sięgnie 5 procent, ponieważ Bank Anglii ma zacząć obniżać stopy procentowe.

