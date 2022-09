Ceny domów w UK rosną - pomimo coraz wyższych stóp procentowych i kosztów życia na Wyspach

Fot. Unsplash

Brytyjscy sprzedawcy domów „podnoszą ceny pomimo podwyżek stóp i kryzysu kosztów utrzymania”. Opublikowano najnowsze dane na temat rynku nieruchomości w UK.

Rightmove opublikował comiesięczny raport House Price Index, pokazujący jakie tendencje dominowały na brytyjskim rynku nieruchomości we wrześniu. Pomimo kolejnej podwyżki stóp procentowych, ogłoszonej przez Bank Anglii, a także mimo wzrostu kosztów życia, ceny domów w UK poszły w górę.

Wrześniowy wzrost cen domów w UK

Po tym, jak w sierpniu 2022 odnotowano pierwszy od długiego czasu spadek cen nieruchomości w UK (1,3 proc. w skali miesięcznej), średnie ceny domów w Wielkiej Brytanii powróciły we wrześniu do tendencji wzrostowej. Przeciętna cena nieruchomości mieszkalnej w UK wyniosła we wrześniu 367 760 GBP, co oznacza wzrost o 0,7 proc. w porównaniu do sierpnia - wynika z danych Rightmove.

Z kolei biorąc pod uwagę okres 12 miesięcy, średnie ceny domów w UK wzrosły we wrześniu o 8,7 proc. w skali roku. Dla porównania, w sierpniu wzrost roczny był mniejszy, bo wynosił 82, proc., a średnie ceny nieruchomości wynosiły 365 173 GBP.

To jednak nie wszystkie dane zawarte w najnowszym raporcie House Price Index. Rightmove ujawnił także, że liczba wystawianych ofert sprzedaży nieruchomości w Wielkiej Brytanii wraca do poziomu sprzed pandemii. We wrześniu liczba nowych domów wystawionych na sprzedaż wzrosła bowiem o 16 proc. w skali roku.

Z drugiej strony, pomimo wzrostu podaży, w obecnej sytuacji popyt na nieruchomości nadal słabnie. Choć zainteresowanie kupnem domu czy mieszkania na Wyspach jest wciąż wyższe o około 20 proc. od średniego popytu sprzed pandemii, to jednak w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku, popyt spadł o 2 proc.

Po ogłoszeniu mini-budżetu przez nowego brytyjskiego Kanclerza Skarbu, oczekuje się jednak, że popyt na nieruchomości w UK podniesie się w nadchodzących miesiącach.

