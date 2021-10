Ceny domów w UK poszybowały w górę we wrześniu. To największy wzrost od 2007 roku

Fot. Getty

We wrześniu ceny nieruchomości w UK skoczyły najbardziej od 2007 roku. Ile teraz zapłacimy za dom lub mieszkanie na Wyspach?

Najnowsze dane Halifax wskazują na duże ożywienie brytyjskiego rynku nieruchomości w ubiegłym miesiącu. Jakie są aktualne średnie ceny domów i mieszkań w Wielkiej Brytanii?

Wrześniowy wzrost cen nieruchomości w UK

We wrześniu średnia cena domu w UK wzrosła o 1,7 proc. i jest to największy wzrost z miesiąca na miesiąc w tym okresie roku od 14 lat. Jeszcze w sierpniu średnia cena nieruchomości w UK wynosiła 263 162 GBP, jednak po wrześniowym odbiciu, ceny skoczyły średnio o 4425 funtów, osiągając poziom 267 587 GBP.

Biorąc pod uwagę zmiany rok do roku, odnotowano także przyspieszenie rocznego wzrostu cen nieruchomości na Wyspach – z 7,2 proc. we wrześniu 2020 do 7,4 proc. we wrześniu 2021. Jest to o tyle ważny wskaźnik dla brytyjskiego rynku nieruchomości, że w poprzednich trzech miesiącach odnotowywano wyraźne spowolnienie w perspektywie rok do roku.

Co ciekawe, na brytyjskim rynku aktualnie brakuje mieszkań na sprzedaż w stosunku do poziomu zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców. W przytaczanej przez agencję Reuters wypowiedzi Russella Galley’a, dyrektor zarządzający Halifax powiedział, że słaba dostępność mieszkań na sprzedaż najprawdopodobniej będzie najważniejszym czynnikiem, stanowiącym podstawę przyszłorocznych cen nieruchomości w UK.

Gdzie nieruchomości są najdroższe, a gdzie najtańsze?

Średnie ceny nieruchomości najniższe są w Irlandii Północnej, gdzie aktualnie znajdują się na poziomie 166 299 GBP. Na drugim miejscu znajduje się Szkocja, gdzie za dom zapłacimy średnio 188 525 funtów, a dalej plasuje się Walia ze średnią ceną nieruchomości na poziomie 194 286 GBP. Z kolei Anglia zdecydowanie dystansuje wszystkie pozostałe części UK, ponieważ średnie ceny nieruchomości są tu na poziomie 276 226 funtów.