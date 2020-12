Ceny domów w UK po okresie przejściowym. Eksperci prognozują, jak rynek nieruchomości zareaguje na DEAL, a jak na NO DEAL

For. Getty

W jaki sposób na ceny domów i mieszkań w UK wpłynie Brexit z umową handlową UK-UE, a jak na rynek nieruchomości wpłynie NO DEAL? Oto prognozy ekspertów na zakończenie okresu przejściowego.

Ceny domów i mieszkań w UK po okresie przejściowym to sprawa, która wielu mieszkańcom Wysp spędza teraz sen z powiek - a wszystko z powodu niepewności związanej z negocjacjami handlowymi UK-UE i ciągłym brakiem porozumienia. Eksperci są jednak zgodni co do tego, że Brexit będzie miał znaczący wpływ na ceny domów w UK oraz kwestie związane z kredytami hipotecznymi. Jak nietrudno przewidzieć, wpływ Brexitu na ceny nieruchomości w UK i kredyty hipoteczne będzie inny w przypadku DEAL i NO DEAL. Na czym dokładnie będą polegać różnice dla zwykłych mieszkańców Wielkiej Brytanii?

Ceny nieruchomości w UK a Brexit z umową handlową

Brexit - w jakiejkolwiek formie - odciśnie długofalowy efekt na brytyjskiej gospodarce. Umowa handlowa pozwoli złagodzić skutki krótkofalowe i rozłożyć w czasie „szok” ekonomiczny, spowodowany wyjściem UK z Unii Europejskiej. Dzięki umowie udałoby się uniknąć kumulacji krótkoterminowych negatywnych skutków gospodarczych Brexitu oraz aktualnie przez nas doświadczanych skutków pandemii i lockdownów.

Podczas pierwszego lockdownu w Anglii zaobserwowano nagły zastój na rynku nieruchomości w UK, z najgorszym bilansem w kwietniu. Znaczące ożywienie pojawiło się w wakacje, dzięki programom pomocowym Ministerstwa Skarbu. Jednak analizy pokazują, że w skali całego 2020 roku cena przeciętnego domu w UK wcale nie spadła.

Zdaniem ekspertów, Brexit z umową handlową nie miałby negatywnego wpływu na sytuację na brytyjskim rynku nieruchomości - zarówno w perspektywie krótkofalowej, jak i w długofalowej. Specjaliści ostrzegają jednak, że w przypadku Brexitu z umową handlową można spodziewać się braku negatywnego wpływu bezpośredniego na rynek nieruchomości w UK, ale trudno obecnie przewidzieć różnego rodzaju pośrednie wpływy DEAL na ceny domów i mieszkań w UK. Ogólna prognoza jest mimo wszystko raczej optymistyczna.

Ceny domów w UK po okresie przejściowym. NO DEAL

Nieco inaczej może wyglądać sprawa w przypadku fiaska negocjacji ws. Brexitu i braku umowy handlowej między UK a UE. Dziennik „The Independent” opublikował wynik badania przeprowadzonego przez Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). W badaniu wzięto pod uwagę nie tylko wpływ pandemii na rynek nieruchomości w UK, ale również potencjalny twardy Brexit.

Eksperci zwrócili uwagę, że według jednego z możliwych scenariuszy w przyszłym roku może czekać nas gwałtowny wzrost bezrobocia związany z post-pandemicznym kryzysem oraz z NO DEAL. Taka sytuacja ekonomiczna w kraju raczej negatywnie przełoży się na wiele gałęzi gospodarki - w tym również na rynek nieruchomości, powodując zmniejszenie liczby ofert i spadek cen domów i mieszkań w UK.

Specjaliści podkreślają jednak, że jest to tylko jeden z możliwych - i raczej tych czarniejszych - scenariuszy. Scenariusz bardziej optymistyczny, biorący pod uwagę to, jak dobrze rynek nieruchomości w UK radził sobie w czasie pandemii w 2020 roku, pozwala mieć nadzieję, że stabilność pozostanie cechą brytyjskiego rynku domów i mieszkań również w obliczu twardego Brexitu. Wszystko jednak zweryfikuje czas, gdy negocjacje brexitowe dobiegną końca, kończąc nie tylko okres przejściowy, ale również okres ogromnej gospodarczej niepewności.