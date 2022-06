Ceny domów w UK osiągnęły rekordowy poziom. Kiedy zaczną spadać?

Fot. Getty

Ceny nieruchomości w UK rosną w szybkim tempie piąty miesiąc z rzędu i choć czerwiec jeszcze się nie skończył, już osiągnięty został kolejny rekord. Czy i kiedy można się spodziewać, że rynek nieruchomości na Wyspach zacznie hamować?

Ceny domów w Wielkiej Brytanii osiągnęły rekordowy poziom w tym miesiącu - i wiadomo to już teraz, choć czerwiec jeszcze się nawet nie skończył. Prawdopodobnie jenak koszty zakupu nieruchomości zaczną spadać w ciągu najbliższych kilku miesięcy, donosi dziennik The Guardian. Rekordowe wzrosty na rynku nieruchomości mają zacząć hamować przede wszystkim z powodu podwyżek stóp procentowych i ze względu na pogłębiający się kryzys kosztów życia na Wyspach.

Rekordowe ceny nieruchomości w UK piąty miesiąc z rzędu

Najnowsze dane Rightmove pokazują, że czerwiec okazuje się piątym z rzędu miesiącem rekordowych cen nieruchomości mieszkalnych. Miesięczny wzrost jaki zaobserwowano jak dotąd wynosi 0,3 proc., co oznacza, że średnia cena domu w UK wzrosła o 1113 funtów, sięgając 368 614 GBP. Dobra wiadomość dla osób planujących kupno jest jednak taka, że licząc od stycznia tego roku, jest to najniższy wzrost cen nieruchomości w skali miesiąca, a eksperci przewidują spowolnienie na rynku nieruchomości w UK.

Rightmove spodziewa się, że rynek nieruchomości będzie w najbliższych miesiącach się uspokajał, ponieważ ceny mieszkań i domów już przestają być przystępne dla coraz szerszego grona mieszkańców UK, zmagających się z rosnącymi kosztami utrzymania. W najbliższych miesiącach najprawdopodobniej będzie się to przekładać na spadek popytu. Dodatkowym utrudnieniem dla kupujących, negatywnie wpływającym na popyt, jest oczywiście ciągły wzrost stóp procentowych.

W wypowiedzi cytowanej przez The Guardian, przedstawiciel Rightmove skomentował: „To wszystko, wraz z rosnącym wyborem pojawiającym się na rynku dla kupujących i typowymi wahaniami sezonowymi, których jak zwykle oczekujemy, oznacza, że prawdopodobnie w drugiej połowie roku nastąpią pewne spadki cen z miesiąca na miesiąc”. Rightmove spodziewa się, że do końca tego roku tempo wzrostu cen domów w UK spadnie o niemal połowę - z 9,7 proc. do około 5 proc.

