Ceny domów w UK. Opublikowano najnowsze dane o rynku nieruchomości w Wielkiej Brytanii

Jak ceny nieruchomości mają się do zarobków?

Fot. Getty

Jakie są najnowsze tendencje na brytyjskim rynku nieruchomości? Jak ceny domów w UK mają się do średnich zarobków mieszkańców Wysp? Rząd opublikował najnowsze dane.

Brytyjskie władze opublikowały comiesięczne podsumowanie danych o rynku nieruchomości w UK. Najnowszy raport UK House Prices Index dotyczy oficjalnych danych do stycznia 2022 roku włącznie.

Jak zmieniają się ceny domów w UK?

Średnia cena nieruchomości w UK wyniosła £273,762, co w skali roku oznacza wzrost cen o 9,6 proc., natomiast w skali miesiąc do miesiąca wzrost odnotowano na poziomie 0,4 proc. między grudniem 2021 a styczniem 2022, ponieważ w grudniu roczny wzrost cen nieruchomości wynosił aż 10 proc. W tym samym okresie rok temu, czyli między grudniem 2020 a styczniem 2021, miesięczny wzrost cen nieruchomości był większy i wynosił 0,7 proc.

Analiza przeprowadzona przez Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) wykazała, że w lutym 2022 roku sprzedaż nieruchomości w UK wzrosła – i to pomimo decyzji Banku Anglii o podniesieniu stóp procentowych.

Gdzie ceny nieruchomości wzrosły najbardziej, a gdzie najmniej?

Największy wzrost cen domów zaobserwowano w Walii, gdzie ceny wzrosły średnio o 13,9 proc. w skali roku licząc do stycznia 2022. Z kolei najmniejszy wzrost cen domów i mieszkań odnotowano w Londynie, gdzie ceny wzrosły średnio o 2,2 proc. w skali roku, licząc 12 miesięcy do stycznia 2022.

Zarobki a ceny nieruchomości w Anglii

Najnowsze dane z brytyjskiego rynku nieruchomości pokazują także, jak mają się średnie zarobki w UK do cen nieruchomości. Według danych Office for National Statistics (ONS) wzrost cen domów w UK przewyższył wzrost płac w ponad 90 proc. w Anglii i Walii w ubiegłym roku, co zdaniem ekspertów grozi „kryzysem przystępności” cenowej nieruchomości w UK. Dane ONS pokazują, że w Anglii cena domu jest średnio 9,1 razy wyższa niż średnie zarobki.