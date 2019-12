Ceny domów w Londynie spadają, a sprzedawcy wstrzymują się z ofertami, czekając na wynik wyborów parlamentarnych

Fot. Getty

Jeśli szukacie taniego domu na sprzedaż w Londynie, teraz jest prawdopodobnie dobry moment, by się rozejrzeć dokładniej. Okazuje się, że aktualnie ceny nieruchomości w stolicy spadają z powodu przedwyborczej niepewności.

„Homes&Property” opublikowało badania przeprowadzone przez Rightmove, dotyczące londyńskiego rynku nieruchomości. Jak się okazuje, ceny domów wystawionych na sprzedaż w Londynie są aktualnie w tendencji spadkowej, co jest sytuacją korzystną dla kupujących. Niestety jednak spadła również liczba domów wystawionych na sprzedaż w listopadzie - i to o ponad jedną czwartą (26,9 proc.) w porównaniu z wynikiem z tego samego okresu rok temu. Rightmove sugeruje, że powodem niższych cen domów i mniejszej liczby ofert jest niepewność polityczna związana z wyborami i Brexitem, a także tradycyjne spowolnienie rynku w tym okresie roku.

- „Nasze comiesięczne badanie na temat rynku mieszkaniowego pokazuje wyraźne wahanie dotyczące potencjalnych sprzedawców, co sprawia, że kupujący tracą dodatkowy wybór, który mogliby mieć dzięki tysiącom nowych nieruchomości” - mówił na łamach „Homes&Property” Miles Shipside, analityk rynku nieruchomości z Rightmove.

Spada nie tylko liczba ofert sprzedaży, ale również liczba zawartych transakcji sprzedażowych - choć, jak zaznaczają eksperci, ta druga tylko nieznacznie, ponieważ osoby chcące kupić dom w Londynie polują na listopadowe okazje, nabywając nieruchomości za cenę niższą średnio o 1,4 proc. (8 926 funtów). Oznacza to, że szukając domu w stolicy jeszcze przed wyborami, przy odrobinie wysiłku i szczęścia można zapewne znaleźć interesujące i stosunkowo tanie oferty. Co ciekawe, ceny nieruchomości spadły nie tylko w Londynie. Specjaliści wskazują, że w listopadzie w całej Wielkiej Brytanii ceny wywoławcze nieruchomości spadły o 1,3 proc. i sytuacja ta nie zmieni się raczej aż do Nowego Roku. Warto więc rozejrzeć się za dobrą okazją.

