Ceny czekoladowych jajek i króliczków rosną tuż przed Wielkanocą

Ceny tradycyjnych angielskich bułeczek (hot cross buns) oraz jajek wielkanocnych idą w górę tuż przed samymi świętami. Powodem jest nie tylko inflacja żywności, ale również gwałtowny wzrost cen cukru na światowych rynkach. Wszystko wskazuje na to, że to będzie droga Wielkanoc na Wyspach...

Inflacja cen żywności postępuje w szybszym tempie, niż rośnie indeks CPI (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych będący w Wielkiej Brytanii miarą inflacji). Według British Retail Consortium wzrost cen w tym segmencie w marcu 2023 roku osiągnął rekordowe 15 proc. w skali rok do roku. Co więcej, w perspektywie zbliżających się świąt wielkanocnych martwić muszą rosnące ceny świątecznych (i nie tylko, oczywiście!) słodyczy i okolicznościowych wypieków. Jak podaje portal „The Guardian”, dane z globalnych rynków żywności pokazują, że ceny głównych składników tradycyjnych świątecznych przysmaków – masła, jajek, kakao i (szczególnie!) cukru – wzrosły z miesiąca na miesiąc od zeszłego lata, przy czym cukier osiągnął najwyższy poziom od sześciu lat.







Jak drogie będą święta Wielkanocne w UK w tym roku?

Co jest powodem rosnących cen cukru? W zeszłym roku odnotowano słabe zbiory kakao w Brazylii i Indiach, co nałożyło się na dekady niedoinwestowania w tym sektorze i wpłynęło na niedobór cukru na rynku. Jednak trzeba zaznaczyć, że ta sytuacja jest tymczasowa. W ostatnich miesiącach odnotowano rekordowe zbiory w Brazylii, a w Europie wzrosła produkcja cukru z buraków cukrowych. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze tego lata ceny cukru z powodu jego nadmiaru spadną.

BRC, które reprezentuje wiele największych sieci sklepów w Wielkiej Brytanii, stwierdziło, że konsumenci nie powinny spodziewać się czekoladowych zajączków wielkanocnych dostępnych w niskich cenach. Niestety, wszystko wskazuje na to, że Wielkanoc 2023 tania nie będzie.

Brytyjskie media ostrzegają przed rosnącymi cenami słodyczy

Co wpływa na tak wysokie ceny w sklepach? Czynników jest wiele i również dobrze może je zacząć wymieniać, począwszy od kosztów surowców i energii, w które w marcu wzrosły o 12.4% w skali rok do roku. Od żywności jeszcze szybciej drożeje świeża żywność, której stopa inflacji sięgnęła 17%, jak podaje BRC. Co ciekawe, według analiz innego ośrodka analitycznego ceny żywności poszły w górę jeszcze mocniej. Jak podaje Kantar, w marcu koszt zakupów „grocery” wzrósł o 17,5%. Z kolei według Office for National Statistics (ONS) ceny żywności wzrosły w lutym w najszybszym tempie od 45 lat, częściowo z powodu niedoborów owoców i warzyw. Wzrosły też ceny alkoholu w restauracjach i pubach.

Przypomnijmy, jak wynika z oficjalnych danych przekazanych przez Office for National Statistics, indeks CPI zwiększył się w lutym 2023 do poziomu 10,4% w skali rok do roku. Mamy zatem do czynienia ze wzrostem o 0.3% w porównaniu ze styczniowym odczytem wynoszącym 10,1%. Ekonomiści prognozowali, iż w drugim miesiącu 2023 spadek inflacji będzie nadal postępował. Sądzono, że indeks CPI zatrzyma się na poziomie poniżej progu dwucyfrowego i wyniesie 9,9%. Tak się jednak nie stało...

Co wpływa na tak wysokie ceny w sklepach?

Przekroczenie dziesięciu procent trzeba odebrać jako wynik zaskakujący i niespodziewany. Dodatkowo, w trzech poprzednich miesiącach (styczeń 2023, grudzień 2022, listopad 2022) mieliśmy do czynienia ze spadkiem poziomu inflacji z jego rekordowego od 41 lat poziomu. W październiku 2022 indeks CPI wyniósł aż 11,1%.

„Inflacja wzrosła w lutym głównie z powodu wzrostu cen alkoholu w pubach i restauracjach po obniżkach, które miały miejsce w styczniu” - komentował Grant Fitzner, główny ekonomista ONS, cytowany przez serwis informacyjny „The Daily Mirror”. „Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły do najwyższego poziomu od ponad 45 lat, ze szczególnym uwzględnieniem niektórych sałatek i warzyw, ponieważ wysokie koszty energii i zła pogoda w niektórych częściach Europy doprowadziły do niedoborów i racjonowania. Wzrosty te zostały częściowo zrekompensowane spadkami kosztów paliwa [...]”.

Inflacja cen świeżej żywności w marcu 2023 sięgnęła 17%

Warto również dodać, iż indeks RPI (wskaźnik cen detalicznych, kolejna miara inflacji często używana w negocjacjach płacowych) w lutym 2023 wzrósł do 13,8% (w styczniu 2023 wynosił mniej, bo 13,4%). Z kolei inflacja bazowa (indeks, który wyklucza żywność, energię, alkohol i tytoń oraz najlepiej obrazuje stan polityki ekonomiczne rządu) poszła w górę do poziomu 6,2% w zeszłym miesiącu. Na początku roku wynosiła 5,8%.

