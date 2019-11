Ceny biletów transportu publicznego w Londynie NIE WZROSNĄ - już czwarty rok z rzędu!

Burmistrz Londynu Sadiq Khan "zamraża" ceny wszystkich taryf Transport for London na czwarty rok z rzędu. Niektóre z usług komunikacji zbiorowej wzrosną o wartość inflacji, a więc o 2.8%.

"Ponownie zamrażam wszystkie taryfy Transport for London - to już czwarty rok z rzędu" - czytamy w oficjalnym komunikacie wystosowanym przez Sadiqa Khana, burmistrza brytyjskiej stolicy. Czy to jednak oznacza, że ceny bilety transportu publicznego w Londynie nie ulegną zmianie? Niestety, nie do końca...

"Dzięki temu - a także dzięki wprowadzonej przeze mnie taryfie Hopper za £1,50 - miliony londyńczyków mogą korzystać z przystępnego cenowo transportu miejskiego. To pokazuje jak działa administracja kierowana przez Partię Pracy" - pisze dalej Khan, zwracając uwagę, że podczas swojej kadencji Boris Johnson podniósł taryfy TfL o oszałamiające 42%!

Laburzystowski włodarz Londynu dotrzymuje więc obietnicy złożonej wyborcom w 2016 roku, choć... nie do końca! Ceny niektórych biletów pójdą jednak w górę - jedynie o wartość inflacji. Zamrożenie taryf Transport for London nie będzie dotyczyło biletów sezonowych, travelcards oraz ograniczeń wynikających daily i weekly caps. To właśnie one wzrosną o 2,8%. Uczciwie jednak trzeba przyznać, że ta podwyżka nie wynika z polityka Khana, ale z rządowej ustawy o transporcie publicznym.

Dodajmy, że poza Londynem ceny biletów kolejowych idą w górę. Sadiq Khan wytykał rządowi Partii Konserwatywnej, że podczas ich kadencji mieliśmy do czynienia z podwyżką na poziomie 10%, a pociągi jeżdżą opóźnione i przepełnione.

W bardzo entuzjastyczny sposób o polityce Khana wypowiada się Shashi Verma, dyrektor ds. strategii TfL. "Dokładamy wszelkich starań, aby podróżowanie transportem publicznym w Londynie było możliwie najbardziej przystępne cenowo i wygodne. Miliony ludzi podróżują autobusami, metrem i koleją po całym Londynie, a dzięki naszemu systemowi opłat za przejazd, pomagamy zachęcić więcej osób do rezygnowania z samochodów i korzystania z transportu publicznego" - pisał.