Ceny biletów lotniczych z PL do Londynu skoczyły z powodu śmierci królowej Elżbiety II

Lot do Londynu na pogrzeb królowej

O ile podrożały bilety z Polski do Londynu w okresie żałoby po śmierci królowej Elżbiety II?

Nie da się nie zauważyć, że bilety lotnicze do Londynu zdecydowanie podrożały w związku ze śmiercią i pogrzebem królowej Elżbiety II. O ile skoczyły ceny rezerwacji lotniczych?

Według danych eSky.pl, po śmierci Elżbiety II gwałtownie wzrósł w Polsce popyt na bilety lotnicze do Wielkiej Brytanii. Największe zainteresowanie zaobserwowano na podróże do Londynu na dwa dni przed pogrzebem brytyjskiej królowej (19 września) i powroty do Polski na dzień po pochówku. Wzmożony popyt sprawił, że ceny również skoczyły. Jak bardzo?

Ceny biletów lotniczych z Polski do Londynu na pogrzeb królowej

„Obserwujemy wzmożone zainteresowanie lotami z Polski do Wielkiej Brytanii po ogłoszeniu śmierci królowej Elżbiety II. (…) Wyszukiwania lotów w obie strony wzrosły o 44 proc., a w jedną stronę o 30 proc.” - powiedział w rozmowie z portalem Wirtualna Polska Deniz Rymkiewicz, rzecznik prasowy eSky.pl.

Wzrost popytu zauważono w dniach bezpośrednio po śmierci królowej Elżbiety. W porównaniu do trzech dni przez jej śmiercią, w dniach 9-11 września zainteresowanie lotami z Polski do UK wzrosło o 38 proc. Największy popyt odnotowano w stosunku do terminów 17-20 września, pokazują dane eSky.pl.

Jak nietrudno się domyślić, wzrost popytu pociągnął za sobą wzrost cen biletów lotniczych z Polski do UK, a szczególnie do Londynu. Bilety w jedną stronę podrożały średnio o 32 proc., natomiast w dwie strony podrożały średnio o około 11 proc.

Warto też pamiętać, że zwykle ceny biletów lotniczych drożeją wraz ze zbliżaniem się terminu podróży. Mimo wszystko, bilety na loty z Polski do Londynu na najbliższe dni są droższe niż zazwyczaj. A im bliżej terminu pogrzebu Elżbiety II, tym będą prawdopodobnie jeszcze droższe.

