Ceny benzyny w UK spadły poniżej 175p za litr. To spora ulga dla kierowców przed weekendem

Fot. Getty

W czwartek 11 sierpnia ceny benzyny spadły do 174,79 pensów za litr, a oleju napędowego do 185,40 pensów za litr. Kierowcy mogą nieco odetchnąć z ulgą przed weekendem.

Szczyt w zakresie cen paliw mamy już w UK prawdopodobnie za sobą. Ten weekend może być w tym względzie punktem zwrotnym, ponieważ ceny w dystrybutorach spadną średnio o 16,5 pensa poniżej swojego szczytowego poziomu. Tym samym cena za zatankowanie pełnego baku spadnie od czerwca o £9 i będzie oscylowała wokół tej obserwowanej na stacjach paliw w trakcie Jubileuszu królowej Elżbiety II. Według AA, w ten weekend nie powinniśmy zapłacić przy dystrybutorach więcej niż 174,79 pensów za litr benzyny i 185,40 pensów za litr oleju napędowego.

Stacje benzynowe podzielą się z kierowcami swoimi oszczędnościami?

Luke Bosdet z AA mówi, że to już najwyższy czas, by stacje benzynowe podzieliły się z kierowcami wygenerowanymi w ostatnim czasie oszczędnościami. - Spadek o 20 pensów za litr hurtowych kosztów oleju napędowego powinien również przyczynić się do niższych kosztów transportu, które, miejmy nadzieję, obniżą część inflacji na towary i usługi – zaznaczył.

Hurtowe ceny paliw poszybowały w górę w ostatnich miesiącach z powodu, przynajmniej po części, toczącej się wojny na Ukrainie. Ceny benzyny osiągnęły najwyższy poziom z końcem czerwca, gdy na niektórych stacjach trzeba było zapłacić nawet ponad £2 za litr. I pomimo obecnych, znaczących obniżek, koszty paliwa są nadal znacznie wyższe niż rok temu, kiedy za benzynę trzeba było zapłacić średnio 135,3 pensów za litr, a za olej napędowy – średnio 135,56 pensów za litr.

