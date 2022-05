Ceny benzyny w UK pobiły kolejny rekord. Ile zapłacimy za litr paliwa?

Fot. Getty

W środę ceny benzyny w Wielkiej Brytanii sięgnęły rekordowo wysokiego poziomu. Jak bardzo podrożało paliwo w UK w ciągu ostatnich miesięcy?

Jazda samochodem staje się coraz droższa na Wyspach. W ostatnim czasie gwałtownie poszła w górę zarówno cena ropy, jak i cena benzyny. RAC przyznaje, że ceny paliw w UK pozostają na niepokojąco wysokim poziomie.

Według firmy Experian Catalist w środę 24 maja 2022 średnia cena za litr benzyny w Wielkiej Brytanii wyniosła 170,4 pensa, co oznacza, że przekroczona została granica 1,70 GBP za litr benzyny w UK. Rekordowo drogie jest również tankowanie pojazdów na ropę, ponieważ olej napędowy sięgnął pułapu 181,4 pensa za litr (czyli ponad 1,8 funta za litr).

Zgodnie z szacunkami przedstawionymi na portalu Metro, w ciągu ostatnich 12 miesięcy cena benzyny w UK poszła w górę o około 41 proc. Oznacza to, że koszt zatankowania typowego samochodu osobowego z 55-litrowym bakiem wzrósł o około 23 funty.

Rzecznik RAC, Simon Williams, w wypowiedzi cytowanej przez Metro przyznał, że cena benzyny osiągnęła „kolejny niefortunny punkt graniczny”:

„Chociaż ceny hurtowe mogły osiągnąć szczyt w zeszłym tygodniu, nadal są niepokojąco wysokie, co oznacza, że nie mamy wytchnienia od rekordowo wysokich cen paliw, które tak nieubłaganie przyczyniają się do kryzysu kosztów życia. Bardzo potrzebujemy, aby rząd podjął więcej działań w celu zmniejszenia obciążenia kierowców, co, mamy nadzieję, znajdzie się w ogłoszeniu oczekiwanym w przyszłym tygodniu” - komentował rzecznik RAC. - „Podatek VAT od paliwa w wysokości 20 proc. jest obecnie korzystny dla Skarbu Państwa wynosząc około 30 pensów za litr, co wydaje się bardzo niesprawiedliwe”.