Ceny benzyny w UK osiągnęły najwyższy poziom od ponad siedmiu lat! Ile teraz trzeba zapłacić za pełny bak?

Od ponad siedmiu lat ceny benzyny nie były na Wyspach tak wysokie, jak teraz. Za zatankowanie pełnego baku o pojemności 55 litrów osoby zmotoryzowane muszą teraz zapłacić blisko £73.

Ceny benzyny i diesla wzrosły na stacjach w UK na skutek zaplanowanego na ten tydzień spotkania największych producentów ropy naftowej. W efekcie cena benzyny podskoczyła w tym tygodniu średnio do 132,19 p za litr, a cena diesela – średnio do 134,32 p za litr. Tak wysokich cen benzyny nie było w UK od ponad siedmiu lat – w październiku 2013 r. benzyna kosztowała 132,28 p za litr. Z kolei diesel był tak drogi dwa lata temu – w czerwcu 2019 r. jego cena za litr wynosiła 134,32 p. Jeśli chodzi o cenę baryłki ropy Brent, to jej cena w tym tygodniu wzrosłą do $75,82. - Wzrost cen ropy i paliw, spowodowany spekulacją, po raz kolejny podsyci gniew kierowców. To, co dzieje się z cenami ropy i paliw, nie ma tak naprawdę sensu dla brytyjskich kierowców. [W końcu] podróże za granicę są poważnie zakłócone, ruch samochodowy wciąż jest na poziomie niższym niż przed wybuchem pandemii, a na całym świecie pojawiają się kolejne restrykcje związane z Covid – podsumował wzrost cen na stacjach paliw w UK Luke Bosdet.

Jak tanio tankować w UK

Choć ceny benzyny i diesela rosną, to kierowcy zawsze mają pewien wpływ na to, ile zapłacą na stacji paliw. W tym celu kierowcy muszą się trzymać kilku zasad, które przedstawiamy poniżej:

Zawsze tankuj na dużych stacjach benzynowych. Duże stacje kupują więcej paliwa i mają przez to lepsze ceny.

W razie możliwości tankuj tam, gdzie kilka stacji stoi obok siebie. Stacje konkurują ze sobą o klienta, a będąc w bliskim sąsiedztwie innej stacji są bardziej skłonne obniżyć cenę.

Korzystaj z internetowych porównywarek cen na stacjach paliw. Dzięki temu sprawdzisz, gdzie w twojej okolicy ceny są najniższe.

Jeśli jest to bardziej korzystne, tankuj na stacjach zarządzanych przez supermarkety. Pamiętaj też, że sklepy oferują czasem bony zniżkowe na zakup paliwa.

