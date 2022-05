Ceny artykułów spożywczych w UK rosną w najszybszym tempie od 13 lat. 7 proc. z zeszłego miesiąca nie napawa optymizmem

Fot. Getty

Eksperci z agencji badawczej Kantar informują, że inflacja cen artykułów spożywczych osiągnęła w ciągu ostatnich czterech tygodni aż 7 proc. I jest to najszybszy wzrost cen żywności od 13 lat.

Analitycy z agencji badawczej Kantar ujawnili, że inflacja cen artykułów spożywczych podskoczyła w ciągu ostatnich czterech tygodni do 7 proc., a to oznacza, że jest to najwyższy poziom od maja 2009 r. W sposób szczególny podwyżki dotknęły pikantne przekąski, świeże mięso i karmę dla psów, natomiast w sposób nieznaczny spadły w tym czasie ceny napojów alkoholowych. - Ludzie naprawdę odczuwają, że muszą zaciskać pasa, stojąc przy kasach supermarketów i muszą jeszcze bardziej nadwyrężać swoje budżety, aby dostosować się do rosnących cen – zaznacza Fraser McKevitt, szef działu detalicznego i konsumenckiego w firmie Kantar. I dodaje: - Aby umieścić najnowsze dane w jakimś kontekście, [powiedzmy, że] jeśli pakujesz do koszyka zapas produktów na weekendowe angielskie śniadanie, z tostami, jajkami, kiełbaskami, bekonem i fasolą, to kosztuje to obecnie to £6,83. To znaczący wzrost w stosunku do zeszłego roku, aż o 40 p.

Co piąte gospodarstwo domowe „walczy”, by związać koniec z końcem

Z danych zebranych przez Kantar wynika, że 22 proc. gospodarstw domowych „walczy”, by związać koniec z końcem. Z kolei gwałtownie rosnące ceny cotygodniowych zakupów niepokoją dziewięć na 10 ankietowanych osób. Także sklepy odczuwają wzrost cen, ponieważ spada u nich poziom sprzedaży. Najnowsze dane pokazują, że sprzedaż w supermarketach spadła o 4,4 proc. w ciągu 12 tygodni do 15 maja (w ciągu ostatnich czterech tygodni sprzedaż spadła o 1,7 proc.). Jednocześnie jednak, jak zaznacza McKevitt, na Wyspach da się już zaobserwować przygotowania brytyjskich gospodarstw domowych do Platynowego Jubileuszu. - Mając na horyzoncie czterodniowy weekend świąteczny oczekujemy, że ludzie będą świętować z przyjaciółmi i rodziną. Patrząc wstecz na Diamentowy Jubileusz z 2012 roku, zauważyliśmy 10-proc. wzrost sprzedaży w supermarketach w ciągu tygodnia poprzedzającego obchody – zaznaczył ekspert.