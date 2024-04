Życie w UK Centrum Rozwoju Edukacji ALFA I OMEGA – polska edukacja w zasięgu ręki

Wielu naszych rodaków zdecydowało się zamieszkać za granicą. Zwykle najczęstszym powodem jest lepsza perspektywa finansowa oraz stabilne warunki do życia. Każdy, niezależnie od aktualnej sytuacji życiowej ma na względzie dobro swoich dzieci. Coraz więcej rodziców zastanawia się jak potoczą się ich losy w przyszłości? Być może będą chciały wrócić do Polski. I tu pojawia się pytanie co zrobić, aby nie zamykać im drogi powrotu do ojczyzny?

Od 14 lat dbamy o edukację Twojego dziecka z każdego zakątka świata

Edukacja domowa

Coraz większą popularnością cieszy się nauczanie przez Internet. Platformy Edukacyjne oraz komunikatory umożliwiają naukę tym, którzy chcą się uczyć, nie wychodząc z domu.

Właśnie takie rozwiązania zostały wykorzystane przez projekt edukacyjny Polska Szkoła Internetowa Alfa i Omega, który skierowany jest do dzieci Polaków przebywających za granicą. Nowoczesna forma edukacji, pozwala kontynuować naukę rozpoczętą w Polsce lub rozpocząć ją od podstaw. Rodzice stają się nauczycielami swoich dzieci. Mogą wspólnie z nimi uczyć się oraz organizować czas nauki w tzw. nauczaniu domowym i to zupełnie BEZPŁATNIE. Edukacja przez Internet to również bardzo wygodne rozwiązanie dla osób, które mają daleko do polskich szkół sobotnich. Uczeń po ukończeniu każdego roku szkolnego otrzymuje świadectwo polskie (MEN), dokładnie takie jak dzieci mieszkające i uczące się w Polsce. BRZMI CIEKAWIE? Odpowiedzmy zatem na kilka najczęściej zadawanych pytań.

Czy szkoła jest DARMOWA?

Tak. Edukacja w Polskiej Szkole Internetowej jest bezpłatna.

W jakim wieku dziecko może rozpocząć naukę?

Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w wieku od 7 do 14 lat. Nauka w Polskiej Szkole Internetowej od 7 roku życia jest BEZPŁATNA.

Dzieciom w wieku 5-6 lat oferujemy roczne przygotowanie przedszkolne (zerówka) w formie płatnej.

Kto może się uczyć w szkole?

W szkole mogą uczyć się dzieci, które posiadają polski numer PESEL lub Kartę Polaka.

Jeśli jesteś Polką/ Polakiem masz prawo uczyć dziecko w formie bezpłatnej. Numer PESEL można wyrobić np. w ambasadzie.

Jak wygląda nauka w szkole?

Rok szkolny rozpoczyna się we wrześniu, a kończy w maju. Jest to czas, w którym dziecko przyswaja zakres materiału z danego przedmiotu. W zależności od wieku, dziecko uczy się języka polskiego, matematyki, biologii, fizyki . Nie zabraknie także materiałów językowych. Każdy przedmiot podzielony jest na tematy. Wśród materiałów znajdują się: nagrane lekcje, prezentacje multimedialne, ćwiczenia interaktywne, gry i zabawy, filmy edukacyjne, karty pracy, testy, powtórzenia. Na koniec roku dziecko przystępuje do egzaminu klasyfikacyjnego, który zwykle ma formę online. Zwieńczeniem nauki jest otrzymanie polskiego świadectwa MEN, dokładnie takie jak otrzymują dzieci mieszkające w Polsce.

Czy w projekcie edukacyjnym mogą wziąć udział dzieci dysponujące różnym poziomem znajomości języka polskiego?

Wszystko zależy od tego w jakim wieku dziecko rozpoczyna przygodę z naszą szkołą. Realizujemy program zgodnie z podstawą programową obowiązującą w Polsce, więc znajomość języka na pewnym etapie jest konieczna. Edukacja wczesnoszkolna, która obejmuje klasy 1-3, to świetny czas do nauki języka od postaw. Z pomocą rodzica, to będzie czysta przyjemność. Dzieci w klasach 4-8, powinny posługiwać się językiem polskim w sposób komunikatywny, aby czerpać jak najwięcej z materiałów, lekcji i zadań przygotowanych na platformie. W zależności od stopnia opanowania języka polskiego istnieje możliwość zapisania dziecka do niższej klasy niż wynika to z wieku np. dziecko w wieku 9 lat do drugiej klasy.

Czy muszę kupować podręczniki?

Nasza platforma jest przygotowana w taki sposób, aby rodzic nie musiał dodatkowo kupować dziecku podręczników. Korzystając z materiałów zawartych na stronie, uczeń będzie przygotowany do zdania egzaminów klasyfikacyjnych. Zachęcamy jedynie do zakupu lektur, aby uzmysłowić dziecku piękno czytania książek.

Jaki sprzęt jest potrzebny do korzystania z platformy?

Nauka na platformie nie wymaga specjalistycznego sprzętu komputerowego.

Wystarczy komputer- laptop, tablet lub telefon. Konieczny jest dostęp do drukarki.

Zalety edukacji z Alfą i Omegą?

Nowoczesna platforma edukacyjna • Materiały przygotowane przez profesjonalną kadrę •Indywidualne podejście do nauczania • Alternatywne metody nauki • Rodzic wie, czego uczy się jego dziecko • Dwujęzyczność dziecka • Kontakt z językiem ojczystym • Powrót do ojczyzny i brak zaległości w szkole • Elastyczna forma nauki • Możliwość edukacji z każdego miejsca na świecie

Nauka w dowolnym czasie • Nielimitowany dostęp do platformy • Brak podręczników • legitymacja szkolna, uprawniająca do zniżek w Polsce • świadectwo ministerialne MEN

Jak zapisać dziecko?

To bardzo proste. Wystarczy kliknąć i wypełnić formularz rejestracyjny na naszej stronie internetowej. Otrzymamy zgłoszenie o zapisie i w ciągu 24 godzin wyślemy drogą mailową dokumenty do wypełnienia.

https://polskaszkołainternetowa.edu.pl/szkola/login/signup.php

Czy mogę zapisać dziecko jeśli nie ma numeru PESEL?

Oczywiście, że tak. Przygotowaliśmy specjalne płatne pakiety, które są dostępne na naszej stronie internetowej.

https://www.polskaszkolainternetowa.pl/shop/

Centrum Rozwoju Edukacji Alfa i Omega

Świerkowa 24 lok. U2, 15-328 Białystok

Tel: +48 534 637 952; +48 501 386 002

e-mail: [email protected]

Zapisy: [email protected]

Strona www: https://www.polskaszkolainternetowa.pl/

Edukacja domowa, to krok w przyszłość.

Wierzymy, że Polska edukacja da dzieciom szansę na lepszą przyszłość!