Centrum Respo - trwały efekt w zmianie nawyków żywieniowych

Chcesz schudnąć, zmienić wygląd sylwetki albo poprawić swoje zdrowie? Przerażają Cię głodowe diety, sokowe detoksy i jadłospisy eliminujące wszystko, co lubisz? Wcale nie musi tak być! Dobra dieta powinna być nie tylko zdrowa, ale także smaczna, sycąca i pełna niezbędnych składników odżywczych. Jak to osiągnąć? Czytaj dalej, aby się tego dowiedzieć!

Czym jest responsywna metoda w zmianie diety?

„Responsywny” – słowo to odnosi się rzeczy i zjawisk dostosowujących się do otoczenia, reagujących na jego zmiany i odpowiadających na potrzeby. Słowo to idealnie opisuje również to, jak powinien wyglądać dobry plan diety. Dieta responsywna, czyli jaka? Pamiętaj, że każdy z nas jest inny – i mimo że pewne zasady diety są uniwersalne, to konkretne zalecenia, jadłospis czy sam plan zmiany powinny dostosować się do Twoich indywidualnych potrzeb. Właśnie dlatego, responsywny plan odchudzania musi opierać się na dokładnym wywiadzie żywieniowym, w którym dietetyk zapyta Cię o takie kwestie jak przyjmowane leki, stan zdrowia, alergie, lubiane i nielubiane produkty, umiejętności kulinarne, plan dnia, czy cele, jakie chcesz osiągnąć. Dlaczego dieta powinna brać pod uwagę wszystkie te czynniki? Wyobraź sobie, że otrzymujesz od dietetyka jadłospis, w którym połowa posiłków zawiera nielubiane przez Ciebie brokuły, w kilku daniach pojawiają się również orzechy na które masz alergię, a do tego przygotowanie zaproponowanych posiłków jest bardzo wymagające, podczas gdy Ty nie lubisz gotować. Jakie są szanse, że będziesz stosować taki jadłospis? Niestety, praktyka pokazuje, że niewielkie. Właśnie dlatego, tak bardzo istotna jest responsywność i indywidualne dopasowanie diety. Pamiętaj: to dieta powinna się dostosować do Ciebie, a nie na odwrót!

Jak skorzystać z oferty Centrum Respo?

Zbilansowana dieta, dostarczająca wszystkich niezbędnych składników odżywczych w odpowiednich ilościach i proporcjach do klucz do zdrowia i racjonalnego, skutecznego odchudzania. I choć teoria układania diet może wydawać się prosta, to w rzeczywistości odpowiednie zbilansowanie diety pod względem składników odżywczych oraz indywidualnych potrzeb danej osoby potrafi stać się nie lada wyzwaniem. Właśnie dlatego, o pomoc w ułożeniu diety i wskazanie drogi do zdrowej sylwetki warto zwrócić się do specjalisty –wykwalifikowanego dietetyka. Nie masz czasu ani ochoty na wizyty w gabinecie dietetyka? W dzisiejszych czasach to nie problem! W Centrum Respo wszystkie współprace dietetyczne prowadzone są zdalnie – szczegóły dotyczące oferty znajdziesz na: https://centrumrespo.pl. Wystarczy jednak, że wybierzesz pakiet, odpowiesz na pytania dotyczące stanu zdrowia i preferencji żywieniowych i gotowe! Twój Opiekun Celu – dietetyk, który zajmie się Tobą od początku do końca - ułoży idealny dla Ciebie, responsywny plan żywienia. W każdej chwili będziesz mógł się również skontaktować ze swoim Opiekunem przez dedykowany czat, a dietę zabierzesz ze sobą wszędzie dzięki mobilnej aplikacji Respo. Opiekun Celu nauczy Cię również czym jest zbilansowany posiłek i jak zmienić nawyki żywieniowe, żeby efekty diety pozostały z Tobą na lata. Potrzebujesz pomocy fizjoterapeuty lub trenera? To nie problem! W Respo otrzymasz indywidualny plan treningowy, dzięki któremu efekty diety staną się jeszcze lepsze.

Indywidualna dieta online

Jak wybrać odpowiednią dietę? I jakie są rodzaje diet ? Współczesny Internet pełen jest sprzecznych informacji, blogów i instagramowych wpisów opisujących typy diet i ich zalety. Jak więc wybrać? Pamiętaj, że tzw. „diety-cud” obiecujące ekspresową redukcję masy ciała, prowadzą zwykle do równie ekspresowego efektu jojo. Ponadto, takie rodzaje diet odchudzających jak sokowe detoksy, czy plany odchudzania oparte na produktach bogatych w tłuszcz mogą być niezwykle niedoborowe, a także prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji zdrowotnych. Jak powinna więc wyglądać dobra, zdrowa dieta? Po pierwsze, powinna być ona zbilansowana pod względem wszystkich składników odżywczych i jak najbardziej różnorodna – mity o tym, że na diecie należy zrezygnować z produktów zbożowych czy ziemniaków możesz więc wyrzucić do kosza. Dodatkowo, dieta mająca spowodować redukcję masy ciała nie może być zbyt deficytowa jeśli chodzi o kalorie. Oznacza to, że dobra dieta odchudzająca powinna prowadzić do redukcji 0,5-1% masy ciała w skali tygodnia - przy masie 80 kg, tygodniowo powinieneś więc chudnąć ok. 0,4-0,8 kg, co daje ok. 3 kg miesięcznie.

Eksperci Centrum Respo doskonale zdają sobie sprawę, jak szkodliwe mogą być niektóre rodzaje diet promowane w Internecie, a także, że eliminacja wszystkiego co lubisz prowadzi jedynie do zniechęcenia i frustracji. Jak czytamy na https://centrumrespo.pl/dieta-online/, dobra dieta online to nie tylko plan żywienia i jadłospis. Niezbędna jest również stała opieka ze strony dietetyka, a także dołożenie planu treningowego i praca nad nawykami żywieniowymi. To właśnie dzięki takiemu podejściu, metoda Respo pomogła prawie 1500 podopiecznym, którzy zrzucili do tej pory ponad 96 000 (!) kg. Smaczna i skuteczna – taka właśnie jest dieta z Centrum Respo.

Jak utrzymać efekty diety i zmienić nawyki żywieniowe

Jak sprawić, żeby efekty diety pozostały z Tobą na lata? Kluczem są zdrowe nawyki żywieniowe! Jak zmienić nawyki żywieniowe? Przede wszystkim, musisz zdawać sobie sprawę, że nawyki żywieniowe zakorzenione są w naszych umysłach, ich zmiana wymaga więc odpowiedniego podejścia. Podstawą podejścia, dzięki któremu złe nawyki żywieniowe zamienisz na dobre nawyki żywieniowe jest tzw. metoda małych kroków. Polega ona na stopniowej zamianie tego, co szkodliwe dla zdrowia, na bardziej prozdrowotne czynności. Dzięki takiemu podejściu, akceptacja zmian jest dużo łatwiejsza, a dieta nie prowadzi do zniechęcenia i frustracji. W pracy nad nawykami bardzo ważna jest również praca nad zmianami w odpowiedziach na bodziec – przykładowo, jeżeli w odpowiedzi na stres jesz słodycze, dobry dietetyk pomoże Ci w takiej zmianie nawyku, aby Twoją odpowiedzią na bodziec było np. zjedzenie garści orzechów lub innej zdrowej przekąski. Pamiętaj, że nawet najlepsze efekty diety nie będą miały szans pozostać z Tobą na lata, jeżeli zaraz po zakończeniu współpracy z dietetykiem powrócisz do starych, szkodliwych dla zdrowia zwyczajów. Właśnie dlatego, warto pamiętać o tym, aby we współpracy z dietetykiem zwrócić uwagę na pomoc w pracy nad nawykami – bez tego dieta stanie się bowiem tylko chwilowym rozwiązaniem, zaś źródło problemu pozostanie.