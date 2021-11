Cena za przejazd Uberem w Londynie wzrośnie o 10%. Jaki jest powód?

To dobra wiadomość dla potencjalnych kierowców, ale gorsza dla klientów - Uber podnosi ceny za przejazd o 10% w Londynie. Dzięki temu będzie mógł zaoferować lepsze stawki swoim kierowcom oraz podnieść jakość swoich usług.

Jedna z najpopularniejszych mobilnych aplikacji do zamawiania usług transportu samochodowego w obliczu rosnącego popytu w całej Wielkiej Brytanii zapowiada... podniesienie cen! Z jednej strony ma to sprawić, że kierowcy chętniej będą pracować dla Ubera. Z drugiej zaś ma to w znaczny sposób poprawić jakość usług oferowanych w ramach tej platformy. W ostatnich tygodnia klienci korzystający z tej apki narzekali na dłuższy czas oczekiwania oraz liczne przypadki kierowców, którzy po prostu odwoływali "gorsze" z ich perspektywy kursy i mogli swobodnie wybierać tych klientów, którzy zapłacą więcej. Obecnie liczba zgłoszeń przekracza liczbę dostępnych samochodów, co w modelu biznesowym tego typu przekłada się na gorszą jakość usług.

Zapłacimy drożej za przejazd Uberem

W obliczu tych kłopotów Uber zdecydował się na pierwszą od 2017 roku podwyżkę stawek za przejazd. W Londynie weszła ona w życie w dniu wczorajszym, w czwartek 11 listopada 2021 roku i wyniosła 10%. W dodatku, kursy na lotniska Heathrow, Gatwick, Stansted oraz Luton w określonych godzinach zdrożeją dodatkowo o 15%, co sprawi, że w niektórych przypadkach za przejazd Uberem zapłacimy aż o jedną czwartą więcej, niż do tej pory. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że popyt na usługi Uber nadal rośnie. W Londynie zwiększył się o 20%, w Birmingham - o 24%, z kolei w Nottingham aż o 40%.

"Wprowadzamy te zmiany, aby zapewnić lepszą jakość usług dla naszych klientów" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu rzecznika firmy. "Robimy to również, aby zwiększyć ilość kierowców, którzy sprostają rosnącemu zapotrzebowaniu na nasze przejazdy. Wiemy, że ludzie polegają na Uberze, aby zarezerwować bezpieczną podróż po Londynie. Ta niewielka podwyżka pomoże skrócić czas oczekiwania na przejazd i polepszy jakość naszych usług".

Podwyżka w Londynie może sięgnąć nawet 25%!

Jak podaje "The Guardian", zasadniczo liczba zarejestrowanych kierowców wykonując przejazdy na platformie Ubera nie spadła. Jednak wielu z nich nie pracuje w tej roli full-time, a w tym samym czasie realizuje usługi w ramach innych aplikacji, także tych, które zajmują się dowożeniem np. jedzenia.