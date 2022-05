Cena najtańszego makaronu wzrosła o 50 proc. na półkach sklepowych. Co jednak potaniało?

W ciągu roku do kwietnia 2022 cena najtańszego makaronu w supermarketach w UK wzrosła aż o 50 proc., a chipsów, mielonej wołowiny, ryżu i chleba o co najmniej 15 proc. Ziemniaki są wśród niewielu produktów, które potaniały, według Office for National Statistics.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że w badaniu ONS nie uwzględniono dwóch najtańszych supermarketów na Wyspach – Aldi i Lidla, gdyż nie można w nich robić zakupów online. Niemniej faktem jest, że koszty jeszcze bardziej wzrosły dla osób ubogich.

50-procentowy wzrost cen

Jack Monroe, działacz na rzecz przeciwdziałania ubóstwu, który zwrócił uwagę jeszcze na początku tego roku, że wzrost kosztów głównych marek nie odzwierciedla ogólnych danych dotyczących inflacji, powiedział, że obecne ustalenia ONS potwierdziły jego stanowisko.

- Nowe dane śledzące wzrosty cen najtańszych artykułów spożywczych w ciągu ostatniego roku pokazują wzrost także w głównych markach, oraz to koszt podstawowych produktów był znacznie wyższy niż średnie statystyki inflacji. Jak mówię od lat i jak zauważyło wielu innych, bycie biednym jest o wiele droższe. Teraz eksperci w zbieraniu danych to potwierdzają – dodał Monroe.

Inflacja dla biedniejszych była wyższa niż 9 proc.

Podczas gdy w kwietniu inflacja osiągnęła najwyższy od 40 lat poziom 9 proc. mierzony wskaźnikiem cen towarów i usług konsumenckich, Institute for Fiscal Studies zasugerował, że inflacja dla najbiedniejszych wyniosła 10,9 proc, a najbiedniejsi wydają większą część swoich dochodów na podstawowe produkty.

Badania wykazały również, że dzieci i młodzież są głęboko zaniepokojone kosztami kryzysu. Ponad trzy czwarte (77 proc.) dzieci w wieku od 11 do 18 lat twierdzi, że ich rodzice mówili o potrzebie cięć kosztów w celu zaoszczędzenia pieniędzy.

