”Cena czyni cuda” - Polacy nie boją się koronawirusa, a raczej „rzucają się” na oferty wakacyjne w okazyjnej cenie

Fot. Getty

Eksperci nie mają wątpliwości – w starciu „niska cena” i „koronawirus”, w Polsce zazwyczaj wygrywa opcja pierwsza. Bo jeśli nawet niektórzy Polacy boją się szalejącej obecnie na świecie epidemii, to nie na tyle, by nie skorzystać z okazyjnych cenowo wyjazdów za granicę.

„Cena czyni cuda” - mówi na łamach TVN24 Paweł Kunz z fly4free.pl, zaznaczając, że w okresie letnim samoloty z Polski latały wypełnione w 80-90 proc. - To jest ewidentny znak, że jeśli chodzi o wyjazdy, to Polacy nie przejmują się koronawirusem – dodaje ekspert. I wprost przyznaje, że obostrzenia, o których słyszymy w mediach, to czysta ułuda i teoria nie poparta żadną praktyką. - Przy odprawie, czy już w samym samolocie, ludzie się tłoczą. Tuż po starcie ludzie zdejmują maseczki i chodzą po pokładzie – opisuje Kunz swoje doświadczenia z latania samolotem w ostatnich dwóch miesiącach.

Polacy podejmują ryzyko

Eksperci są zgodni co do tego, że wielu Polaków, mimo szalejącej na świecie epidemii koronawirusa, było w lecie skłonnych podjąć ryzyko, byle tylko wylecieć na wakacje za granicę. I choć zdarzały się sytuacje, w których samolot zatrzymywano na pasie startowym dosłownie w ostatnim momencie (na przykład z uwagi na to, że jeden z pasażerów tuż przed wzbiciem się w powietrze otrzymał pozytywny wynik testu na koronawirusa), to historie takie nie zniechęcały pozostałych turystów do rezerwacji lotu lub upragnionych wakacji. Wydaje się też, że Polacy przyzwyczaili się już do myśli, że „coś może pójść nie tak” i że w ostatniej chwili ich plany wakacyjne mogą zostać nieco zmienione. I to pomimo faktu, że przygotowane na różne scenariusze linie lotnicze proponują pechowym pasażerom loty alternatywne – z tego samego, bądź innego miejsca.