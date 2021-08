Carrie i Boris Johnson spodziewają się drugiego dziecka - żona premiera przyznała się do poronienia

Carrie Johnson w mediach społecznościowych przyznała się do poronienia

Premier Boris Johnson i jego żona spodziewają się drugiego dziecka. Carrie Johnson informując o tym na swoim Inastagramie, przyznała również, że poroniła na początku roku.

Carrie Johnson ogłosiła, że ​​spodziewa się drugiego dziecka w mediach społecznościowych. Na swoim Instagramie żona brytyjskiego premiera nie tylko podzieliła się radosną nowiną, ale również "ze złamanym sercem" przyznała, że na początku roku doświadczyła poronienia. "Czuję się niesamowicie błogosławiona, że ​​znów jestem w ciąży" - pisze 33-letnia Johnson. "Problemy z płodnością mogą być naprawdę trudne dla wielu osób, szczególnie gdy na platformach takich, jak Instagram wszystko może wyglądać dobrze."

Brytyjski premier i jego obecna żona spodziewają się drugiego dziecka

W jaki sposób Carrie Johnsona poradziła sobie z poronieniem? "Słuchanie osób, które również doświadczyły straty jest prawdziwą pociechą. Mam nadziej, że dzielenie się swoimi doświadczeniami choćby w niewielkim stopniu może pomóc także innym" - zaznacza na Instagramie.

Kiedy urodzi się drugie dziecko Carrie i Borisa? Poród planowo spodziewany jest w grudniu, co zostało podkreślone przez zdjęcie bombki choinkowej. "Mam nadzieję na nasze tęczowe dziecko w te święta" - zaznaczyła Johnson. Czym jest "tęczowe dziecko"? W taki właśnie sposób nazywa się te dzieci, które przyszły na świat po trudnej ciąży, skomplikowanym porodzie lub po wcześniejszym poronieniu. Tęcza jest symbolem nadziei ,niczym słońce pojawiające się na niebie po gwałtownej burzy.

Przypomnijmy, będzie to już drugie dziecko państwa Johnsona. Wilfred Lawrie Nicholas Johnson urodził się 29 kwietnia 2020. Jego imię było hołdem dla dwóch lekarzy, którzy leczyli Johnsona z powodu koronawirusa. Oprócz niego premier ma inne dzieci, z innych związków. Co ciekawe, jak zaznacza "Guardian", szef brytyjskiego rządu niechętnie mówi o liczbie dzieci z poprzednich związku. Powszechnie uważa się, że poza Wilfredem jest ojcem co najmniej pięciorga dzieci, które zostały urodzone przez dwie matki. 57-lettni polityk ma czworo dzieci ze swoją byłą żoną Mariną Wheeler, którą poślubił w 1993 roku i z którą rozwiódł się w listopadzie 2020 roku. W 2009 roku Helen Macintyre urodziła mu córkę.

Przypomnijmy, 29 maja 2021 roku Boris Johnson wziął ślub z Carrie Symonds w katedrze Westminster. Ceremonię utrzymano w ścisłej tajemnicy. W uroczystości uczestniczyła jedynie grupa najbliższych przyjaciół i rodzina. Media donoszą, że zaproszono 30 gości (maksymalną liczbę osób, na jakie pozwalały przepisy wynikające z lockdownu).