Cardiff: Mężczyzna ranił swoją dziewczynę nożem, bo... pokłócili się o pizzę

Fot: Pxhere

29-letni mężczyzna dźgnął dziewczynę w tyłek w wyniku sporu o pizzę. Nie potrafili dojść do porozumienia z jakiej sieci zamówić i cała ta awantura skończyła się tego typu rękoczynem.

Do tych zdarzeń doszło jeszcze w zeszłym roku, w grudnia 2021 roku. Nathaniel Williams pokłócił się ze swoją dziewczyną o to, w jaki miejscu zamówić pizzę. Mężczyzna był zdecydowany na sieć Pizza Hut, z kolei ona wolała Pizza Choice. W pewnym momencie ich sporu kobieta chciała wyjść do kuchni, aby nalać sobie coś do picia. Kiedy odwróciła się plecami do swojego partnera poczuła „małe ukłucie” w plecach. Jak się szybko okazało została zraniona przez mężczyznę, który wbił jej nóż w tyłek. Krew się polała, a mężczyzna wpadł w szał. Widząc czego się dopuścił zaczął wielokrotnie przepraszać kobietę, jednocześnie prosząc ją aby nie udawał się do szpitala. Obawiał się, że gdy zgłosi się do placówki medycznej tą sprawą zajmie się policja.

Ostatecznie kobieta udała się na oddział A&E dzięki namowie jednego ze swoich przyjaciół, choć zrobiła to nieco później.

Zaczęło się od sporu o pizzę, a skończyło na... rozstaniu i przestępstwie

Jak czytamy na łamach brytyjskiego portalu "Metro" mężczyzna miał zostać później aresztowany, przesłuchany, a następnie wypuszczony na wolność za kaucją. Zaznaczono jednak, że ma się nie zbliżać do swojej ofiary. Dodajmy, że kobieta postanowiła zerwać ze swoim partnerem po tych wydarzeniach.

Następnie, w dniu 4 grudnia 2021 roku, kobieta obudziła się w środku nocy i przy jej łóżku stał sprawca. Oboje mieli odbyć długą rozmowę. Później, mężczyzna odmówił opuszczenia jej domu, więc postanowiła uciec do swoich rodziców. Sprawca ruszył jej śladem, ale zajęła się nim policja, którą udało się wezwać. Z relacji brytyjskich mediów wynika, iż zachowywał się agresywnie, udało mu się wyrwać podczas zakładania kajdanek i miał zaatakować funkcjonariusza.

Meżczyzna, który wbił nóż w tyłek swojej partnerce trafi do więzienia

Ostatecznie sprawa wylądowała przed obliczem sądu Cardiff Crown Court. Walijki wymiar sprawiedliwości wydał wyrok w wysokości roku pozbawienia wolności oraz nałożył na sprawcę zakaz zbliżania się do ofiary na okres pięciu lat.