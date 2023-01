Car finance: jak zakończyć kontrakt wcześniej bez opłat i bez kar?

Niewiele osób wie, że dzięki jednemu z zapisów umowy o car finance, mogą mieć prawo do wcześniejszego zerwania umowy bez konsekwencji finansowych.

W obecnej sytuacji, wielu kierowców boryka się ze spłatami rat za samochód, który kupili na raty w ramach tzw. car finance. Car finance ma najczęściej postać PCP, czyli personal contract purchase lub HP, czyli hire purchase. W związku ze stale rosnącymi kosztami życia w Wielkiej Brytanii, raty wszelkich pożyczek są coraz trudniejsze do spłaty, a wielu pożyczkobiorcom często nie starcza na nie środków. Nie wiedzą jednak, że dzięki jednemu z zapisów umowy o car finance, mogą mieć prawo do wcześniejszego zerwania umowy bez konsekwencji finansowych, a tym samym do pozbycia się dużej miesięcznej płatności.







Co to jest car finance?

W Wielkiej Brytanii 9 na 10 samochodów jest finansowanych w ramach tzw. car finance. Car finance to nic innego jak pożyczka na zakup samochodu. Pożyczek takich udzielają banki, ale również inne instytucje samochodowe, a dealerzy samochodowi często pośredniczą w udzieleniu takiej pożyczki i załatwiają za klienta wszystkie formalności.

Zakup samochodu na PCP czy HP: jaka jest różnica?

Pożyczka na samochód ma najczęściej postać PCP, czyli personal contract purchase lub HP - hire purchase. PCP polega to na spłacaniu tylko części wartości auta w mniejszych miesięcznych ratach przez okres zwykle 3 lub 5 lat, po którym to okresie zostaje większa kwota do spłacenia, jeśli osoba chce je wykupić na własność. Po zakończeniu okresu pożyczki, możesz auto wykupić, wpłacając pozostałą kwotę i dalej je użytkować będąc jego właścicielem. Możesz też je oddać lub wziąć kolejne auto i dalej je spłacać. HP polega natomiast na spłacie całej wartości auta w równych ratach miesięcznych, bez zostawiania na koniec większej kwoty.

Wcześniejsze zakończenie umowy car finance

Jeśli, tak jak wielu innych kierowców, nie radzisz sobie ze spłatą auta, gdyż twoje wydatki miesięczne znacznie wzrosły, możesz zarwać umowę i oddać samochód z powrotem w ramach tzw. voluntary termination. Prawo takie gwarantuje ci Consumer Credit Act. Nawet jeśli twój pożyczkodawca nie wspomniał o tym, kiedy zawierałeś umowę lub nie zawarł informacji o takiej możliwości w samej umowie, masz prawo z niego skorzystać.

Voluntary termination pozwala zakończyć umowę car finanse wcześniej, pod warunkiem spełnienia pewnych obostrzeń. Zazwyczaj jest to konieczność spłaty minimum połowy całości pożyczonej kwoty, dobry stan samochodu, brak wcześniejszych zaległości w ratach.

W przypadku, gdy wystąpisz o voluntary termination, oddajesz samochód i nie musisz więcej nic płacić. Dotyczy to zarówno CPC i HP.

Czy wcześniejsze zakończenie umowy car finance się opłaca?

Jeśli nie stać cię na miesięczne płatności, możesz zakończyć obecną umowę i wziąć kolejne, tańsze auto na nową umowę z tym samym dealerem lub chwilowo całkiem pozbyć się samochodu, żeby złapać finansowy “oddech”. Jeśli jesteś w trudnej sytuacji finansowej, jest to korzystne rozwiązanie. Uwolnioną w ten sposób gotówkę, możesz przeznaczyć na inne pilniejsze wydatki. Warto dodać, że wcześniejsze oddanie auta w ramach voluntary termination nie zostawia śladu w twoim credit score. Natomiast jeśli zadłużysz się w ratach, będzie to widoczne w credit score i może utrudnić uzyskanie innych kredytów lub uzyskanie karty kredytowej.

Car finance: wartość samochodu jest większa, niż kwota pozostała do spłacenia

Będzie tak w sytuacji, kiedy spłaciłeś już znaczną część kwoty za samochód. Wówczas może się okazać, że kwota pozostała do spłaty jest mniejsza niż wartość samochodu, więc oddając samochód — tracisz. Wówczas najkorzystniejszą opcją byłoby wcześniejsze wykupienie samochodu, a następnie sprzedanie go. Jeśli masz kartę kredytową lub możliwość pożyczenia pieniędzy od znajomych na krótki termin warto to zrobić. Aby w trakcie trwania umowy, poznać kwotę, jaką w danej chwili musiałbyś spłacić, aby być właścicielem auta, musisz zapytać o tzw. kwotę settlement.

Car finance: problem ze spłatą

Możesz spróbować rozmawiać z dealerem o trudnościach finansowych. Jedną z opcji, jaką może ci zaoferować, jest wydłużenie okresu kredytowania, co zmniejszy wysokość miesięcznej raty. Jeśli masz poważne problemy z zadłużeniem, zwróć się do firm, które pomagają w oddłużaniu.

Materiał powstał przy współpracy merytorycznej z SAFEDEBTS.CO.UK, wspierającej Polaków w Wielkiej Brytanii w bezpiecznym wychodzeniu z długów.