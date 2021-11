Cambridgeshire: Polak zamordował i poćwiartował swoją matkę, bo wierzył, że jest wcieleniem diabła

Fot: Cambridgeshire Police

Zapadł wyrok w jednej z najbardziej makabrycznych spraw związanych z życiem polskich imigrantów w Wielkiej Brytanii. 41-letni pracownik magazynu został uznany za niewinnego morderstwa swojej matki z powodu niepoczytalności.

Przypomnijmy, do tych wydarzeń doszło w nocy z 21 na 22 lutego 2021 roku w mieście St Ives, w hrabstwie Cambridgeshire. Nasz rodak zamordował swoją własną, 59-letnią matkę. Następnie, poćwiartował jej ciało za pomocą tasaka do mięsa na 11 kawałków. Kawałki jej zwłok zostały później owinięte folią spożywczą i ukryte w lodówce.

Jak czytamy w relacji udostępnionej na łamach serwisu informacyjnego BBC, sprawca później udał się do sklepu, w którym zakupy robiła również jego ofiara. Stało się to na dzień przed znalezieniem ciała ukrytego w jego domu. Mężczyzna twierdził, że ma zwycięski los na loterię Euromillions. Zdziwiony sprzedawca wyprowadził go z błędu, bo nasz rodak nic nie wygrał, co miało go zdenerwować. Konieczne było wezwanie policji, ale ostatecznie całą sytuację udało się załagodzić. Kolejnego dnia, 22 lutego, sprawca kolejny raz pojawił się w tym samym sklepie. Tym razem jednak był cały pokryty krwią. Funkcjonariusze policji pojawili się w jego mieszkaniu i odkryli dowody makabrycznej zbrodni.

Polak, który zabił swoją matkę, nie pójdzie do więzienia

W jaki sposób przed sądem Cambridge Crown Court Polak tłumaczył swoje postępowanie? Sprawca zapewnia, że samego momentu popełnienia zbrodni po prostu nie pamięta. Imigrant z Polski w rozmowie z biegłym psychiatrą stwierdził, że wykonywał rozkazy wydane od samego Boga. Miał zniszczyć diabła, który znajdował się w jego matce. Jej ciało zostało pocięte na kawałki, aby nie była w stanie wrócić do życia. Co więcej, adwokat naszego rodaka utrzymuje, że jej klient wierzy w to, że jest Jezusem. Psychiatra sądowy zdiagnozował u naszego rodaka chorobę afektywną dwubiegunową.

Jak ustalono, przyszła ofiara wielokrotnie zwracała się do służb w sprawie pomocy dla swojego syna. Wiedziała, że nie znajduje się w dobrym stanie psychicznym, a w styczniu 2021 jeszcze bardziej mu się pogorszyło. Kobieta chciała, aby jej syn był leczony w szpitalu, co zgłosiło na policji, u GP, a także opiece społecznej i służbom ratunkowym. Co więcej, 14 lutego 2021 mężczyzna miał zostać przyjęty do szpitala na badania, a po ich wykonaniu został zwolniony, choć nie miał gdzie mieszkać.

Zabił i poćwiartował, bo dostał polecenie od Boga

Jaki wyrok zapadł w tej sprawie? Przed obliczem Cambridge Crown Court 41-letni Polak został uznany za niewinnego morderstwa z powodu niepoczytalności. W czasie, gdy dokonał tej makabrycznej zbrodni, cierpiał na rzadki epizod psychotyczny. Brytyjski sąd w jego sprawie ma wydać "hospital order", czyli skierowanie na leczenie w szpitalu.