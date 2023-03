Cambridgeshire: Piesza, która krzyczała na rowerzystkę, skazana za nieumyślne spowodowanie śmierci [wideo]

Kobieta, która krzyczała na rowerzystkę i kazała jej zjechać z chodnika, została uznana przez brytyjski sąd winną nieumyślnego spowodowanie śmierci. Wymiar sprawiedliwości uznał, że z powodu jej działań 77-letnia kobieta została potrącona przez samochód i zginęła.

Do tych tragicznych zdarzeń doszło 20 października 2022 roku, w godzinach popołudniowych, w mieście Huntingdon (hrabstwo Cambridgeshire). Obie kobiety mijały się, idąc w przeciwnych kierunkach na chodniku. 49-letnia piesza Auriol Grey zachowywała się w sposób agresywny w stosunku do 77-letniej rowerzystki, Celii Ward. W związku z tym, iż ten incydent został zarejestrowany przez kamery monitoringu CCTV wszystko nie tylko widać, jak na dłoni, ale również słychać. Gray krzyczy do Ward, emerytowanej położnej, aby „zjechała z [przekleństwa] chodnika”, jak czytamy w relacji, która ukazała się na łamach serwisu informacyjnego BBC. Piesza był wyraźnie zirytowana i zdenerwowana obecnością rowerzystki na chodniku. Jej uwagom towarzyszyła agresja, kobieta gestykulowała podczas krzyczenia na kobietę nadjeżdżająca z naprzeciwka.





Co stało się w mieście Huntingdon?

Dosłownie kilka sekund później 77-letnia Warda spadła z roweru prosto na drogę, gdzie została potrącona przez Volkswagena Passata. Siedząca za kierownicą kobieta nie była w stanie zatrzymać się na czas. Doszło do wypadku, a rowerzystka zginęła na miejscu.

Tłumacząc się policjantom, sprawczyni tego wypadku mówiła, że jest osobą niedowidząca. W związku z tym miała bać się pędzącego środkiem chodnika roweru. Dodawała, iż „obawiała się, że zostanę przez to uderzona”, tłumacząc się przy tym, że „mogła nieumyślnie wyciągnąć” rękę, aby się ochronić. Jak dodano w relacji BBC, Gray opuściła miejsce zdarzenia przed przybyciem służb ratunkowych i udała się do marketu Sainsbury's, gdzie kupiła artykuły spożywcze.

Agresywna piesza kazała zjechać rowerzystce z chodnika

Chociaż jazda rowerem po chodniku jest nielegalna, sąd usłyszał, że policja nie była w stanie „kategorycznie” potwierdzić, czy chodnik w tym przypadku był drogą rowerową. Niemniej, sąd Peterborough Crown Court zwrócił uwagę, iż była ona wspólna dla rowerzystów i pieszych. „Jestem pewien, że wiedziałaś, że rowerzyści korzystają z niej i nie byłaś tym faktem zaskoczona” – uzasadniał przedstawiciel wymiaru sprawiedliwości. Co więcej, sędzie uznał również, iż kobieta nie mówiła prawdy podczas rozmowy z policją i „do dzisiaj nie było ani słowa o wyrzutach sumienia”.

49-letnia Auriol Grey z Huntingdon została skazana na trzy lata więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci. Sędzia Enright wydając wyrok, dodawał, że „myślenie o innych użytkownikach dróg jest lekcją płynącą z tej tragicznej sprawy”. Z kolei lokalne władze w Cambridgeshire zapewniły, że przyjrzą się sprawie chodnika, na którym doszło do tej tragedii, aby rozwiać wątpliwości co do tego, czy była to ścieżka rowerowa, czy nie.

49-letnia Auriol Grey przyczyniła się do wypadku drogowego

Mąż pani Ward, 53-letni David, stwierdził, że „rzadko mija dzień bez myślenia o niej”. Ich córka, Gillian Hayter, opisała śmierć swojej matki jako „bezsensowną i niepotrzebną” i złożyła hołd policjantom, którzy zajmowali się tą sprawą. Kobieta, która kierowała samochodem, który potrącił panią Ward, powiedziała, że „zawsze jakaś część mnie będzie czuła się winna” i że całe jej życie „wywróciło się do góry nogami” po tym incydencie.

Miranda Moore KC występująca w obronie skazanej zapowiedziała apelację od wyroku sąd. Zwracała uwagę, iż Gray „nie miała zamiaru wyrządzenia krzywdy, ani ni było oczywistego ryzyka wyrządzenia krzywdy”.

Sąd skazał ją na trzy lata pozbawienia wolności

Detektyw sierżant Mark Dollard z policji w Cambridgeshire opisał ten wypadek, jako „trudną i tragiczną sprawę”. „Każdy będzie miał własne zdanie na temat rowerzystów na chodnikach i ścieżkach rowerowych, ale jasne jest, że reakcja Auriol Greya na obecność Celii Ward na rowerze była całkowicie nieproporcjonalna i ostatecznie uznana za niezgodną z prawem, co doprowadziło do przedwczesnej i niepotrzebnej śmierci kobiety. Mam nadzieję, że jest to wyraźne przypomnienie dla wszystkich użytkowników dróg, aby uważali na siebie nawzajem”.

