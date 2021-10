Cambridge: Oszust sprzedawał fałszywe ubezpieczenia samochodowe Polakom mieszkającym w UK

Fot: Pxhere

Oszust ubezpieczeniowy z Cambridge brał na cel Polaków mieszkających w UK ze względu na swoją dobrą znajomość języka polskiego.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie wydanym przez City of London Police, 51-letni M. C. wykorzystywał swoją znajomość języka polskiego, aby oferować swoim ofiarom oszukańcze usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego. Mężczyzna używający pseudonimu "David Brooker" sprzedawał fałszywe lub nieważne polisy ubezpieczeniowe, głównie dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia samochodu OC. Co więcej, "zatrudniał" niczego nieświadomych "pracowników", którzy rekrutowali kolejne ofiary.

Polacy padali ofiarą oszusta ubezpieczeniowego

"C. bezwstydnie wykorzystywał wrażliwych członków naszej społeczności, aby szybko na nich zarobić" - komentował na łamach specjalistycznego portalu "Insurence Business UK" szef wywiadu i śledztw Insurance Fraud Bureau (IFB) Stephen Dalton. "Cieszę się, że mogę powiedzieć, że sprawiedliwość została wymierzona dzięki wspólnym wysiłkom Departamentu Egzekwowania Nadużyć Ubezpieczeniowych (IFED) City of London Police, wspieranych przez IFB i branżę ubezpieczeniową."

"Mam nadzieję, że służy to jako ostrzeżenie dla każdego, kto uważa, że ​​popełnienie oszustwa ubezpieczeniowego jest akceptowalnym sposobem zarabiania na życie" - podsumowywał.

Oszust działał na tak dużą skalę, że... zatrudniał "pracowników"

Fałszywy broker został aresztowany przez funkcjonariuszy IFED po licznych zgłoszeniach kierowanych do krajowego centrum zgłaszania oszustw i cyberprzestępczości w Wielkiej Brytanii, Action Fraud. Raporty obejmowały również te zgłoszenia od zrekrutowanych "agentów" C., którzy zarabiali na rekomendowaniu mu klientów. Z czasem odkryli, że działalność firmy jest nielegalna. Portal przytacza przykład agenta z Liverpoolu, który otrzymał ponad 600 funtów za 14 poleceń. Szybko okazało się, że jego klienci mieli problemy ze swoim ubezpieczeniem po tym, jak zostali zatrzymani przez policję.

M.C. został skazany przez Cambridge Crown Court na dwa lata i sześć miesięcy więzienia za pranie brudnych pieniędzy w wyniku jego działalności typu ghost broker, której celem byli polscy obywatele Wielkiej Brytanii. Oprócz tego trwa dochodzenia mające na celu odzyskanie od niego nielegalnie uzyskanych środków.