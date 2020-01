Całkowicie PIJANY kierowca wracał z Sylwestra autostradą M66 bez przednich opon!

Policjanci z North West Motorway Police w sylwestrową noc zatrzymali pijanego kierowcę, który poruszał się autostradą M66. Uwagę oficerów zwrócił fakt, że w samochodzie, którym jechał brakowało... przednich opon!

Policjanci zauważyli podejrzany pojazd około godziny 1:50 w okolicach Bury. Byli w szoku, gdy uświadomili sobie, że auto porusza się pozbawione przednich opon. Nieporadnie, ale jechało. Szybko zatrzymali kierowcą i jak się okazało jechał on na "podwójnym gazie". W wydychanym przez niego powietrzu było 196 mg alkoholu na 100 ml. Jak łatwo policzyć niemal sześciokrotnie przekroczył dopuszczalny w UK limit wynoszący 35 mg.

GORĄCY TEMAT: Polak sprzedaje samochód, ale w taki sposób, jakiego nigdy nie widzieliście. Zobaczcie koniecznie "Sprzedam Opla"

Policjanci z North West Motorway Police na Twitterze opublikowali zdjęcia z tej interwencji. Jak je zobaczycie, to zrozumieć dlaczego policjanci określili tę sytuację, jako "niewiarygodną":

Male been detained for drink drive on the M66 - has blown 196 (YES THATS 196!!) at the roadside- as you can see from the photos you can see why it came to our notice @GMPtraffic#unbelievable#neednewwheelspic.twitter.com/xfL4vutEo0