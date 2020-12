Całkowicie nagi mężczyzna paradował po lotnisku. Podróżni byli zszokowani [WIDEO]

Fot. Instagram/@PassengerShaming

Takie rzeczy tylko w 2020 roku! Po jednym z najsłynniejszych światowych lotnisk paradował jak gdyby nigdy nic całkiem nagi mężczyzna. Zobacz nagranie tej szokującej sceny.

Tuż przed tegorocznymi świętami Bożego Narodzenia na jednym z najsłynniejszych lotnisk na świecie pewien mężczyzna rozebrał się do naga i w biały dzień spacerował po terminalu, szokując ludzi oczekujących na swoje połączenie samolotowe.

Nagi mężczyzna paradował po lotnisku

Do tego niecodziennego zdarzenia doszło na lotnisku w Los Angeles, a podróżni nie kryli swojego zdumienia. Niektórzy z nich zarejestrowali przedświąteczny spacer nagiego mężczyzny na swoich telefonach. Jedno z takich nagrań opublikował we wtorek fanpage Passenger Shaming na swoim koncie na Instagramie z komentarzem: „Po prostu nagi mężczyzna spacerujący po LAX (…) (a dla pytających: nie, on też nie nosił maseczki, lol)”. Post polubiło około 40 tysięcy osób.

Na nagraniu widzimy, jak całkowicie nagi mężczyzna spaceruje sobie beztrosko po terminalu wielkiego lotniska. Na skraju nagrania pojawia się też podążający za nagusem inny mężczyzna, ubrany na czarno - użytkownicy Instagrama spekulują, że był to ochroniarz. Jak cała historia się zakończyła, tego nie wiadomo.

Co ciekawe jednak, nagranie w sposób niezamierzony pokazało również, jak wygląda przedświąteczne lotnisko w Los Angeles. Widać, że pomimo okresu przedświątecznego, zwykle tętniący życiem terminal, teraz jest prawie pusty, pasażerów kręci się po nim niewielu.