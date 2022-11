Cała wioska w słonecznej Hiszpanii na sprzedaż w cenie taniego domu w UK

Coraz więcej mieszkańców Wysp marzy o ucieczce na wieś, najlepiej tam, gdzie słońca jest pod dostatkiem i temperatury utrzymują się na wyższym poziomie. Otóż w północno-zachodniej Hiszpanii na sprzedaż wystawiona jest cała wioska za cenę taniego domu w Wielkiej Brytanii.

Ucieczka do Hiszpanii czy innego słonecznego kraju nie jest niczym nowym dla mieszkańców Wysp. Tym razem jednak trafia się wyjątkowa okazja kupna całej wioski położonej na granicy z Portugalią i znajdującej się trzy godziny jazdy od Madrytu.

Hiszpańska wioska na sprzedaż

W Salto de Castro znajdują się 44 domy, hotel, kościół, szkoła, miejska pływalnia, a nawet budynek koszar, w którym kiedyś mieściła się straż cywilna. Jedyne czego brakuje w tej hiszpańskiej wiosce, to mieszkańcy. Otóż Salto de Castro opuszczone jest od ponad trzech dekad.

Obecny właściciel kupił wieś na początku 2000 roku z zamiarem przekształcenia jej w miejscowość turystyczną. Jednak nie zrealizował swoich planów. Ronnie Rodriguez z firmy reprezentującej właściciela powiedział:

- Właściciel marzył o stworzeniu tutaj hotelu, ale wszystko zostało wstrzymane. Nadal chciałby, aby projekt zrealizowano.

Na stronie internetowej właściciel, który ma ponad 80 lat, oświadcza, że sprzedaje wieś, gdyż „mieszka w mieście i nie może utrzymać wsi”.

Pan Rodriguez powiedział, że 300 osób wyraziło zainteresowanie kupnem wsi, a zapytania przyszły z Rosji, Francji, Belgii i Wielkiej Brytanii. Stwierdził także, że jeden potencjalny nabywca wpłacił nawet pieniądze, aby zarezerwować sobie wieś.

Salto de Castro zostało zbudowane przez firmę produkującą energię elektryczną, aby pomieścić rodziny pracowników, którzy budowali zbiornik obok we wczesnych latach 50. Pod koniec lat 80. wieś została jednak całkowicie opuszczona przez mieszkańców.

Cena hiszpańskiej wioski

Salto de Castro było wcześniej wystawione na sprzedaż za 6,5 mln euro. Jednak przy braku kupców i zdewastowaniu wielu budynków, cena gwałtownie spadła. Obecnie cena wywoławcza wynosi 260 000 euro (220 000 funtów) i odpowiada cenie niewielkiego mieszkania z jedną sypialnią w zamożnych dzielnicach Madrytu lub Barcelony.

Niestety ostateczny nabywca Salto de Castro będzie potrzebował znacznie większych funduszy na dostosowanie budynków wsi na przyjęcie ewentualnych gości. Podobno, aby wioska była w 100 proc. sprawna i rentowna, inwestycja nie przekroczyłaby 2 mln euro.

Para Brytyjczyków kupiła francuską wioskę

Wystawienie na sprzedaż hiszpańskiej wioski nie jest niczym nowym. Niedawno pisaliśmy o parze Brytyjczyków, którzy nie mogli sobie finansowo pozwolić na zakup domu w Wielkiej Brytanii, więc kupili całą wioskę we Francji...

Paul Mappley i jego partner Yip Ward, którzy przyznali, że w Wielkiej Brytanii nie posiadali nawet kawalerki, postanowili wydać swoje oszczędności na zakup wioski we Francji. Teraz para planuje stworzyć luksusowe miejsce na wakacje w historycznej wiosce La Busliere w Normandii.

Brytyjczykom udało się kupić francuską wioskę za zaledwie 14 000 euro (około 11 775 funtów). Składa się ona z sześciu chałup, dwóch stodół i niewielkiego pastwiska oraz dwukondygnacyjnego warsztatu, prasy do cydru i wspólnego pieca chlebowego.

Dwaj panowie, którzy są z zawodu architektami krajobrazu, mieszkali do tej pory w przyczepie kempingowej w Tunbridge Wells w hrabstwie Kent, a przyjaciel zaoferował im możliwość zakupu wioski w 2019 roku.

Wystarczy się zdecydować

Chociaż domek, w którym mieszka para we Francji, nie ma elektryczności i wymaga sporo pracy, Yip zachęca wszystkich, którym podobny pomysł zakupu chodzi po głowie, aby „po prostu to zrobili”.

Brytyjczyk powiedział „The Sun”:

- W okolicy, w której mieszkaliśmy przed 2021 rokiem, musielibyśmy wydać 300 000 funtów, aby kupić niewielkie miejsce do życia, a to nigdy nie była dla nas opcja. Zawsze wynajmowaliśmy i mieszkaliśmy w naprawdę uroczej przyczepie kempingowej należącej do naszego przyjaciela. Jednak kiedy postanowił ją sprzedać, zaczęliśmy się martwić. Dlatego było to niesamowicie ekscytujące, gdy usłyszeliśmy od przyjaciela o Le Busliere. Zaczęliśmy myśleć: To naprawdę może się nam przydarzyć.

