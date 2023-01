Były poseł do Parlamentu UK próbował wyłudzić nawet £30 000. Nie miał pieniędzy na finansowanie swojego uzależnienia od kokainy?

Ufasz na co dzień brytyjskim parlamentarzystom?

Nieuczciwy poseł do Parlamentu brytyjskiego chciał wyłudzić pieniądze podatników?

41-letni Jared O'Mara, który w latach 2017-2019 reprezentował okręg wyborczy Sheffield Hallam, stanął przed sądem za rzekome przedkładanie „nieuczciwych” faktur urzędowi Independent Parliamentary Standards Authority. Prokurator oskarżył byłego deputowanego do Parlamentu UK o to, że próbował on w ten sposób finansować swój „daleko idący nałóg kokainowy”.

Nieuczciwy poseł do Parlamentu brytyjskiego?

41-letni Jared O'Mara, który w latach 2017-2019 reprezentował wyborców z okręgu Sheffield Hallam, stanął przed sądem Leeds Crown Court. Prokuratorzy zarzucili byłemu deputowanemu przedkładanie niezależnemu urzędowi Independent Parliamentary Standards Authority (Ipsa) „nieuczciwych” faktur. W okresie od czerwca do sierpnia 2019 roku poseł miał złożyć cztery wnioski do Ipsa od fikcyjnej organizacji o nazwie Confident About Autism SY i miał przedłożyć dwie faktury od swojego „szefa sztabu” Garetha Arnolda za prace z zakresu PR, które, według prokuratorów, nigdy nie zostały wykonane. O'Mara, został też oskarżony o przedłożenie fałszywej umowy o pracę dla swojego przyjaciela Johna Woodliffa, który miał tylko teoretycznie pracować dla niego jako oficer wspierający okręg wyborczy.







Czarne chmury wiszą nad posłem z Sheffield

Jaredowi O'Marze postawiono aż osiem zarzutów ws. oszustwa polegającego na składaniu fałszywych oświadczeń. Gareth Arnold został oskarżony wspólnie z Jaredem O'Marą o dokonanie sześciu przestępstw, a John Woodliff - o jedno. Prokurator James Bourne-Arton poinformował, że the Independent Parliamentary Standards Authority (organizacja powołana po skandalu związanym z wydatkami posłów na utrzymanie personelu i na prowadzenie przez nich działalności) nie zaakceptowała O'Marze żadnego z roszczeń z powodu braku dowodów na to, że jakakolwiek praca została wykonana. - Prokuratura twierdzi, że Jared O'Mara postrzegał Ipsę i pieniądze podatników, którymi zarządzali, jako źródło dochodu, którego mógł się domagać i wykorzystywać, jak chciał, także w celu czerpania przyjemności ze swojego daleko idącego nałogu kokainowego - zaznaczył Bourne-Arton. I dodał: - Arnold i Woodliff byli starymi przyjaciółmi Jareda O’Mary i niestety zostali przez niego nakłonieni do składanai nieuczciwych oświadczeń.

Poseł został „wsypany” przez przyjaciela?

Sąd Leeds Crown Court został poinformowany, że to właśnie Gareth Arnold, wieloletni przyjaciel O'Mary, udał się latem 2019 roku na policję w South Yorkshire, by donieść na posła. W nagranej rozmowie z policją, która stanowi dowód w sprawie, Arnold powiedział: - To trochę trudne, ale wczoraj rozmawiałem z obsługą 999 i zespołem kryzysowym ds. zdrowia psychicznego o moim pracodawcy, który, jak sądzę, cierpi na ciężki epizod psychotyczny i ma urojenia w zakresie spiskowania przeciwko niemu. Uważam również, że bardzo niedawno składał rządowi fałszywe wnioski o zwrot kosztów.

Rzekome fałszywe faktury miały być wystawione na kwotę £19 400 za wsparcie od Confident About Autism SY i £4 650 dla Arnolda. Prokurator Bourne-Arton zaznaczył, że organizacja Confident About Autism SY była „wymysłem Jareda O’Mary, który miał nadzieję prześlizgnąć się w ten sposób z uzasadnionym roszczeniem, bez wątpienia starając się ukryć za faktem, że wiąże się to z jego niepełnosprawnością, jeśli kiedykolwiek zostałoby ono zakwestionowane”.

Poseł próbował wyłudzić pieniądze, ale nieskutecznie

Żadna z faktur dostarczonych przez posła nie została zaakceptowana i przetworzona przez urzędników the Independent Parliamentary Standards Authority. - Pracownicy Ipsa zauważyli, że faktury, szczególnie te od Confident About Autism, są w różnych formatach, mają niespójne referencje, a w jednym przypadku były datowane na datę po przedłożeniu ich do zapłaty – poinformował sąd Bourne-Arton. I dodał, że w czasie, gdy Ipsa zgłaszała obawy w związku z roszczeniami wysuwanymi przez posła, policja South Yorkshire została też powiadomiona o domniemanym oszustwie przez Garetha Arnolda. - [Arnold] opisał niewątpliwie smutny stan rzeczy, w którym O'Mara najwyraźniej nie był w stanie poradzić sobie z zajmowanym przez siebie urzędem, był w złym stanie zdrowia psychicznego i był mocno uzależniony od kokainy, której nadużywał w kolosalnych ilościach – doprecyzował Bourne-Arton.

