Być jak Jan Paweł II - polskie studio tworzy grę będącą... symulatorem papieża! [wideo]

Studio Majda Games pracuje nad grą komputerową "Pope Simulator" i jak sam tytuł wskazuje dzięki niej będziemy mogli wcielić się w głową Kościoła Katolickiego. Ma to być realistyczna symulacja o charakterze polityczno-strategicznym.

Niewielkie polskie studio deweloperskie ogłosiło, że pracuje nad "Pope Simulator", czyli, jak sam tytuł wskazuje, grą w której będziemy mogli się wcielić w papieża. Tak, dobrze przeczytaliście - papieża, głowę Kościoła Katolickiego! Celem gry będzie umacnianie pokoju na świecie, poprzez aktywności typowe dla osoby zarządzającej Stolicą Piotrową - głoszenie inspirujących kazań, wysyłanie misjonarzy ze słowem bożym, modlitwa czy nawracanie niewiernych. W założeniach gry papież będzie miał wpływ na konflikty na świecie i globalną sytuację polityczną.

Data premiery nie została jeszcze ustalona, a produkcja będzie debiutanckim projektem Majda Games. Wydanie na rynku "Pope Simulator" powierzono firmie Ultima Games

Ale to nie wszystko! Jeszcze przed zapowiedzią "Pope Simulator" ogłoszono, że powstaje inna gra. Niby podobno, bo będąca również symulatorem papieża, ale jednocześnie zupełnie inna. "The Pope: Power & Sin" to symulator papieża pełen seksu i morderstw, bo wcielimy się w nim w słynnego już papieża Aleksandra VI, którego pontyfikat został zapamiętany jako jeden z najbardziej kontrowersyjnych...

Rodrigo de Borja y Borja panował w latach 1492 – 1503 i zasłynął jako sprytny polityk, który nie cofał się przed niczym, aby osiągnąć swoje cele. Niewiele miał wspólnego z papieskim ideałem. Morderstwa, zdrady, seksualne fiksacje - wszystko to znajdzie się w grze! Oto oficjalna zapowiedź opublikowana na serwisie Steam:

Wciel się w rolę Papieża, wzmocnij władzę Państwa Kościelnego, walcz o duchową i polityczną niezależność od pogan oraz odnowę struktur kościelnych. Rządy Aleksandra VI to fala licznych skandali, ekscesów i oznak zepsucia moralnego w najwyższych władzach Kościoła. The Pope: Power & Sin gra inspirowana życiem Rodrigo de Borja, który pełnił funkcję papieża w latach 1492-1503, jako Alexander VI. Wciel się w rolę Papieża, wzmocnij władzę Państwa Kościelnego, walcz o duchową i polityczną niezależność od pogan oraz odnowę administracyjnych struktur kościelnych. Rządy Aleksandra VI to fala licznych skandali, ekscesów i oznak zepsucia moralnego w najwyższych władzach Kościoła. Trudne czasy wymagają szybkich, często brutalnych decyzji. Likwiduj heretyków, którzy podważają Twoje świętości. Zjednocz Włochy, powiększaj terytorium swojej władzy, ściągaj podatki i zdobywaj bogactwa. Polityka nie zawsze musi być czysta, nie ze wszystkimi trzeba się dogadać. Pamiętaj, że masz po swojej stronie Boga, więc każda decyzja może być słuszna

A tak prezentuje się oficjalny trailer:

