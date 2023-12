Przez duże mrozy dochodzące do -11 stopni Celsjusza i obfite opady śniegu wydano bursztynowy alert pogodowy. Odwołano również kilka wydarzeń sportowych ze względu na złe warunki pogodowe. Na lotnisku w Szkocji odwołano loty.

Ostra zima utrzyma się na Wyspach przez weekend. Ze względu na silne mrozy i opady śniegu wydano bursztynowy alert pogodowy. Stanowi on poważne ostrzeżenie dla kierowców i podróżnych, którzy mogą mieć duże problemy z przemieszczaniem się.

W północno-zachodniej Anglii obowiązuje nowy bursztynowy alert pogodowy, który oznacza prawdopodobne opóźnienie w podróżach, i przerwy w dostawie prądu. Wydano go dla obszaru przybrzeżnego na zachód od Carlisle, obejmuje Keswick i Whitehaven. Z kolei żółte ostrzeżenie obejmuje obszar rozciągający się od Lancaster do szkockiego wybrzeża na południe od Dumfries. Obydwa alerty obowiązują do północy w sobotę.

Odrębne żółte ostrzeżenie wydane przez Met Office dotyczy większej części obszaru Midlands, Yorkshire oraz północnej i środkowej Walii. Obowiązuje ono od sobotniego wieczoru do niedzielnego popołudnia.

Inne alerty obejmujące północne wybrzeże Szkocji, wschodnie wybrzeże Anglii i południowy zachód, zakończyły się w sobotę rano.

Temperatury w całym kraju spadły poniżej zera, a opady śniegu jeszcze bardziej pogarszają warunki. Służby ostrzegają kierowców i pieszych przed oblodzoną nawierzchnią, co stwarza ryzyko obrażeń w wyniku poślizgnięcia się i upadku.

W sobotę rano lotnisko w Glasgow musiało zawiesić na jakiś czas loty z powodu obfitych opadów śniegu. Później otworzyło ponownie pas startowy, chociaż pasażerów nadal informowano o tym, aby kontaktowali się ze swoimi liniami lotniczymi i monitorowali sytuację.

