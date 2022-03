Burmistrz Londynu potwierdza plany dalszego rozszerzenia strefy ULEZ

Ile wynoszą opłaty za wjazd do Wielkiego Londynu?

Burmistrz Londynu oficjalnie potwierdził dalsze rozszerzenie strefy ULEZ. Do końca roku 2023 Ultra-Low Emission Zone obejmie cały obszar Wielkiego Londynu. Jednocześnie Sadiq Khan zaznaczył, że zrezygnowano z dodatkowej opłaty za wjazd do centrum stolicy.

Strefa ULEZ ma zostać rozszerzona na cały Wielki Londyn do końca przyszłego roku, jak oficjalnie zapowiedział burmistrz miasta, Sadiq Khan. Potwierdzenie planów dalszego rozszerzenia stołecznego obszaru Ultra-Low Emission Zone pojawia się niecałe sześć miesięcy po włączeniu całego obszaru Londynu w obrębie północnej i południowej obwodnicy do tej strefy. Przypomnijmy, w październiku 2021 roku londyńskie ULEZ rozrosło się aż 18-krotnie! Burmistrz poprosił Transport for London o rozpoczęcie konsultacji w sprawie dalszego powiększenia londyńskiej strefy niskiej emisji, aby docelowo objęła ona wszystkie 33 dzielnice Wielkiego Londynu.

Potwierdzono dalsze plany rozbudowy strefy ULEZ

Burmistrz Khan mówi, że taki ruch ma przynieść dalsze korzyści w zakresie zmniejszenia ruchu samochodowego w stolicy i rozładowania korków, ale także pozwoli na zredukowanie emisji szkodliwych dla mieszkańców miasta substancji. Wciąż jednak pozostaje wiele pytań o to, czy takie działanie będzie naprawdę skuteczne oraz ile będzie kosztować. Według szacunków City Hall możemy spodziewać się "usunięcia z dróg" od 20 od 40 tysięcy samochodów oraz 10-procentową redukcję emisji tlenków azotu.

Jak podaje portal "The Evening Standard" rozszerzenie ULEZ przynosi mniej korzyści dla środowiska i mieszkańców Londynu z powodu zmian wprowadzonych w październiku zeszłego roku. W ich wyniku aż 92 proc. pojazdów spełniało odpowiednie przepisy i unikało płacenia należności związanych ze strefą czystego powietrza.

Ile wynoszą opłaty za wjazd do Wielkiego Londynu?

Dodajmy, iż Sadiq Khan potwierdził, że nie wprowadzi opłaty za samo przekroczenie granicy Wielkiego Londynu. Koszt wjechania samochodem do serca stolicy miał wynosić 3,50 funta. Dzięki "Greater London boundary charge" rocznie TfL mogłoby zarobić około 500 milionów funtów. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule "Zrezygnowano z wprowadzenia dodatkowej opłaty za wjazd na teren Greater London".

Nie zdecydowano się także na wprowadzenie "clean air charge" w wysokości 2 funtów. O tym również pisaliśmy w naszym artykule: "Sadiq Khan rozważa wprowadzenie nowej „opłaty za czyste powietrze” w Londynie! Miałaby objąć samochody z silnikiem benzynowym i diesla".