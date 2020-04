Burmistrz Londynu chce, aby obowiązkowo każdy mieszkaniec Londynu nosił maseczkę w środkach transportu publicznego

Sadiq Khan powiedział, że noszenie maski powinno być obowiązkowe w środkach transportu publicznego w Londynie. I zaapelował do rządu o nałożenie takiego nakazu na obywateli.

Mimo że eksperci ds. zdrowia publicznego nie zalecają obecnie zasłaniania twarzy, burmistrz Londynu apeluje o wprowadzenie zmian, które wiązałyby się z obowiązkowym noszeniem maseczek ochronnych w środkach transportu publicznego.

W środę m.in. Polsce, na Słowacji, w Czechach oraz w Nowym Jorku wprowadzono nakaz zasłaniania twarzy, jednak regulacje brytyjskiego rządu dotyczące dystansu społecznego nie wspominają o maseczkach.

- Dowody na całym świecie wskazują na to, że to jest efektywne. Apeluję do naszego rządu oraz jego doradców, aby zmienili obecne zalecenia i chciałbym, aby nastąpiło to tak szybko, jak to możliwe – powiedział Sadiq Khan.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) twierdzi, że maseczki medyczne powinny być zarezerwowane dla pracowników służby zdrowia, a nie ogółu społeczeństwa. Z kolei specjalny wysłannik WHO, dr David Nabarro zasugerował bardziej powszechne korzystanie z maseczek twierdząc, że stanie się to „normą”, gdy świat „przystosuje się” do życia z Covid-19.

Shaun Bailey, konserwatywny kandydat na burmistrza Londynu, zarzucił z kolei Khanowi, że nie zabiega o to, aby w skuteczny sposób zabezpieczyć pracowników Transport for London w odpowiednią ochronę.

