Budzący kontrowersje polski film „Pokolenia Ikea” w brytyjskich i irlandzkich kinach już od 24 marca

Co jest przyczyną gorących dyskusji wokół tego obrazu?

Na ekrany brytyjskich kin wchodzi budzący kontrowersje polski film zatytułowany „Pokolenie Ikea”. Wokół ekranizacji bestsellerowej powieści niejakiego Piotra C. toczona jest gorąca dyskusji. Teraz, każdy Polak mieszkający w UK będzie mógł sam przekonać się, o co tyle szumu!

Film na motywach książki pod tym samym tytułem wyreżyserował Dawid Gral, a w rolach głównych wystąpili Bartosz Gelner, Michalina Olszańska, Karolina Gorczyca, Jan Aleksandrowicz-Krasko, Majka Jeżowska i Paweł Małaszyński. Scenariusz wyszedł spod ręki reżysera, produkcją zajęła się Monika Raj, a Anton Borovyi przygotował muzykę.

O czym traktuje „Pokolenie Ikea"? Główny bohater, Piotr Czarny to czarujący trzydziestokilkuletni prawnik. Ciągle goni za adrenaliną, kobietami i imprezami. Za cel postawił sobie zapełnienie spisu kochanek imionami na każdą literę alfabetu. Jego plan staje pod znakiem zapytania, gdy koleżanka z pracy, Olga – jedyna kobieta, z którą jest zupełnie szczery i z którą nie sypia – stawia mu ultimatum.

Podążając za cynicznym i hedonistycznym bohaterem, wchodzimy w świat przygodnego seksu, szybkich randek i jednonocnych romansów serwowanych nam przez aplikacje internetowe. Film w bezpruderyjny sposób portretuje ludzi, których łatwy dostęp do dóbr nauczył, że wszystko można tanio i bezrefleksyjnie zastąpić – komputer, meble, mieszkanie, a nawet związek.

Tak prezentuje się zwiastun tej produkcji:

W Polsce film wzbudził duże kontrowersje i gorące dyskusje. Na warszawskiej premierze obrazu, która miała miejsce 1 marca, pojawiła się aktywistka Maja Staśko. Zwróciła na siebie uwagę krótką sukienką, na której przykleiła cytaty z książki Piotra C.

Po więcej informacji na temat filmu oraz listy kin, w których będzie grany, odsyłamy na stronę https://www.ukfilmy.pl

Lista kin, w których będzie można obejrzeć „Pokolenie Ikea”:

ODEON:

Acton

Aylesbury

Basingstoke

Belfast

Birmingham Broadway Plaza

Blackpool

Bournemouth

Bracknell

Braehead

Brighton

Bristol

Cardiff

Chatham

Colchester

Coventry Skydome

Crewe

Derby

Dudley

Dundee (Douglas Field)

Dunfermline

Edinburgh Fort Kinnaird

Edinburgh Lothian Rd

Edinburgh West

Exeter

Glasgow Quay

Greenwich

Guilford

Hatfield

Hereford

Huddersfield

Hull

Kettering

Kingston

Lee Valley

Leeds Thorpe Park

Leeds-Bradford

Leicester

Lincoln

Liverpool One

Llanelli

Maidenhead

Maidstone

Manchester Great Northern

Mansfield

Metrocentre

Milton Keynes Stadium

Norwich

Nuneaton

Oxford

Port Solent

Preston

Rochdale

Sheffield

Southend

Stoke-On-Trent

Streatham

Swadlincote

Swansea

Tamworth

Taunton

Telford

Trafford Centre

Trowbridge

Uxbridge The Chimes

Warrington

West Bromwich

Weston Super Mare

Wimbledon

Worcester

Wrexham

SAVOY:

Boston

Corby

Doncaster

Grantham

Nottingham

Worksop

CINEWORLD:

Ashton

Barnsley

Bolton

Bradford

Castleford

Enfield

Falkirk

Feltham

Glasgow SB

Hounslow

Ipswich

Luton

Poole

Rugby

Rushden Lakes

South Ruislip

Wakefield

Wembley

Wolverhampton

Wood Green

VUE:

Aberdeen

Bedford

Blackburn

Bristol Cribbs

Cambridge

Cheshire Oaks

Croydon Grants

Doncaster

Edinburgh Ocean

Finchley North

Glasgow Fort

Harrow

Hull

Inverness

Leeds Light

Leicester

Livingston

Manchester Printworks

Merthyr

Northampton

Plymouth

Portsmouth

Reading

Redditch

Vue Scunthorpe

Staines

Star City

Thanet

Watford

Westfield

Westfield Stratford

York

The Light:

Banbury

Bolton

Walsall

Wisbech

PLAYHOUSE Perth



