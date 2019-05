Budujesz dom w Polsce? Internauci radzą, co kupić w UK, a co jednak w PL

Powrót do Polski

Fot: Facebook

Począwszy od kredytu, kupna gruntu i załatwienia niezbędnych pozwoleń oraz projektów, przez znalezienie dobrej ekipy budowlanej i kontrolowanie postępu prac, po wybór takich detali jak kolor ściany w sypialni czy wystrój kuchni i salonu... Wiele jest spraw, o których trzeba pamiętać, planując budowę domu, a trzymanie ręki na pulsie i dopilnowanie, by wszystko wyszło tak, jak sobie wymarzyliśmy, jest szczególnie trudne, gdy robi się to z odległości ponad 1,5 tys. kilometrów.

Na Facebooku można znaleźć całe grupy zrzeszające Polaków mieszkających w UK, którzy planują budowę domu w Polsce lub już rozpoczęli realizację swoich planów. Na grupach ludzie nie tylko dzielą się swoimi planami czy pokazują efekty prac budowlanych, ale również proszę siebie wzajemnie o porady w różnych sprawach - i pytają dosłownie o wszystko: od ogólnych kosztów całego przedsięwzięcia i sugestie dotyczące kredytów, po pomysły na wystrój salonu czy kwestie monitoringu.

SZOK: Polityk porównał imigrantów do szczurów!

Pod jednym ze zdjęć, na którym użytkownicy chwalą się zadaszonym stanem surowym, jeden z facebookowiczów dodał komentarz:

- "Życze wytrwałości bo pomimo, że macie dach to tak naprawde jesteście jeszcze daleko za murzynami

Nie odbierajcie tego źle, piszę z własnego doświadczenia bo też pamiętam jak się cieszyliśmy jak nam dach robili... gorzej było jak nam przyszło zapłacić 80 tys za ten dach, wtedy juz wesoło nie było

Pozdrawiami i trzymajcie sie!!!"

Z kolei jedna z internautek napisała:

- "Zastanawia mnie czy na etapie urządzania domu jest coś co bardziej opłaca się kupić w UK niż w Polsce? Jest ktoś kto kupował wyposażenie tutaj i wysyłał do Polski? Dziękuję za odpowiedź"

Dzisiaj minęły dwa lata od zniknięcia Renaty Antczak. Co udało się ustalić do tej pory brytyjskiej policji?

Pod postem pojawiło się wiele szczegółowych porad, jednak okazują się one w dużej mierze sprzeczne.

- "Niektóre rzeczy kupiliśmy w UK,lepszy wybór i jakość (...): baterie do łazienek, alarm, kamerki, wyłączniki, piec i różne inne, a spłuczki natynkowe np kupione w Niemczech. Jednak nie twierdzę że wszystko jest tańsze, poprostu lepszy wybor i jakość"

- "Ja robilam odwrotnie , kupowalam agd w PL i przesylalam tu, tu jest drozej i nie ma wyboru..."

- "Duzo rzeczy kupilam tutaj i wysylam do Polski, glownie chodzi o meble ale to zależy od gustu. Bardzo podobaja mi sie antyczne i glamour meble co w polsce bardzo ciezko dostac a tu jest duzo tego na aukcjach lub chociazby w moim pobliskim sklepie z uzywanymi meblami. Ale tak jak wspomnialam zalezy od gustu. Pozdrawiam"

A Wy budujecie domy w PL? Jakie są Wasze doświadczenia? Co lepiej kupić w UK, a co jednak w Polsce? Czego się spodziewać, budując dom na odległość?