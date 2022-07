Budowlaniec stracił obie ręce, gdy został wciągnięty do betoniarki po nieodpowiednim szkoleniu

Dochodzenie wykazało, że pracownik budowlany w Derbyshire, który stracił obie ręce po tym, jak został wciągnięty do betoniarki przy niewłaściwym z niej korzystaniu, tak naprawdę nie przeszedł odpowiedniego szkolenia. Jak zapobiegać wypadkom w pracy i jak działać, gdy się wydarzą, postanowiliśmy zapytać eksperta zajmującego się wypadkami Personal Injury z firmy Optimal Solicitors.

Na budowie w Derbyshire doszło do nieszczęśliwego wypadku, w czasie którego pracownik próbując wyciągnąć coś z betoniarki został „wciągnięty prawie całkowicie do miksera” – podało Health and Safety Executive.

Wypadek w pracy na budowie

Niestety konieczna była amputacja lewej ręki do ramienia, a prawej do przedramienia. Mężczyzna doznał także obrażeń żeber, twarzy, pleców i barków. Dochodzenie przeprowadzone przez HSE wykazało, że firma budowlana zatrudniająca mężczyznę nie podjęła wystarczających kroków w celu zapewnienia pracownikowi wymaganego bezpieczeństwa.

Pracownik będący ofiarą wypadku musiał obsługiwać betoniarkę z otwartą pokrywą stojąc obok niej, bez osłony i możliwości zatrzymania maszyny w celu zmniejszenia ryzyka obrażeń. HSE ustaliło również, że pracownik nie został prawidłowo przeszkolony, poinstruowany i nie był nadzorowany, a także nie upewniono się, że zna procedury dotyczące bezpieczeństwa pracy przy betoniarce.

Okazało się także, że firma budowlana była „świadoma niebezpiecznych warunków pracy” i nic z tym nie zrobiła.

Wypadku można było uniknąć

Główny inspektor HSE, Samantha Farrar powiedziała:

- Tego wypadku można było tak łatwo uniknąć, zapewniając po prostu skuteczną ochronę i zapobiec dostępowi do niebezpiecznych części maszyny. Firmy i osoby fizyczne powinny mieć świadomość, że HSE nie zawaha się podjąć odpowiednich działań egzekucyjnych wobec tych z nich, które nie spełniają wymaganych standardów.

Firma odpowiedzialna za wypadek, przyznała się do naruszenia przepisu 11(1) dotyczącego dostarczania i użytkowania sprzętu roboczego (Provision and Use of Work Equipment Regulations) i została ukarana grzywną w wysokości 1000 funtów. Z kolei sam kierownik robót personalnie odpowiedzialny za brak odpowiedniego przeszkolenia pracownika, otrzymał karę w wysokości 2000 funtów i został skazany w Sądzie Koronnym w Nottingham na pokrycie pełnych kosztów w wysokości 20 802,35 funtów.

O opinię w sprawie tego, jakdziałać w przypadku wypadku w pracy lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa pracy, zwłaszcza na budowie, zapytaliśmy eksperta z firmy Optimal Solicitors, Marcusa Doxey zajmującego się wypadkami Personal Injury:



PE: Gdzie pracownik firmy budowlanej może uzyskać pomoc, jeśli pracodawca nie zapewni niezbędnego sprzętu BHP i szkolenia?

Marcus Doxey: Jeśli pracownik zobaczy w miejscu pracy coś, co jego zdaniem łamie przepisy BHP i może spowodować poważne szkody, może to zgłosić do Health and Safety Executive (HSE). Najłatwiej zrobić to przez formularz online, który można wypełnić i przesłać. HSE wskazuje również, że możliwe jest naprawienie niektórych problemów związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem bez konieczności kontaktowania się z nimi. Pracownicy powinni rozważyć rozmowę z:



- Osobą odpowiedzialną za pracę, m.in. głównym kierownikiem budowy;

- Bezpośrednio z pracodawcą;

- Związkiem zawodowym, jeśli się do takiego należy.



PE: O co powinien zadbać pracownik po wypadku przy pracy? Jakie dowody należy zebrać na poparcie roszczenia o odszkodowanie?



Jeżeli pracownik ulegnie wypadkowi przy pracy na placu budowy, niezwykle ważne jest, aby zgłosił wypadek zarówno własnemu pracodawcy, jeśli jest podwykonawcą, jak i głównemu wykonawcy odpowiedzialnemu za plac budowy. Jeśli to możliwe, należy sfotografować każdą usterkę, która spowodowała wypadek. Jeżeli wypadek zdarzył się przy świadkach, należy zebrać dane świadków. Poszkodowany powinien zachować kopie odcinków wypłat na poparcie wszelkich roszczeń z tytułu utraty zarobków, oprócz rachunków za leki, kosztów podróży i wszelkich innych poniesionych wydatków.

