Brytyjsko-polski raper z UK śpiewa o polskim piwie i o swojej rozdartej tożsamości emigranta

Fot. Youtube/@Pat

Młody polski emigrant, od dziecka mieszkający na Wyspach, rozpoczyna w UK karierę muzyczną jako raper. W najnowszym utworze Pat śpiewa o swojej polsko-brytyjskiej tożsamości, rozdarciu między krajem pochodzenia a krajem zamieszkania, a także o… znanym polskim piwie. Zobaczcie koniecznie nostalgiczny teledysk nagrany w Piekarach Śląskich, podczas pierwszej od czasu wyprowadzki podróży Patryka do Polski.

Raper Pat wyemigrował z Polski do Wielkiej Brytanii wiele lat temu. Początkowo jego przeprowadzka do UK nie była emigracją z wyboru, ponieważ wyemigrował jako małe dziecko, w wieku zaledwie 7 lat - na skutek decyzji swoich rodziców. Teraz jednak to właśnie w Wielkiej Brytanii młody Polak próbuje swoich sił na angielskim rynku muzycznym, a w swoich anglojęzycznych utworach odwołuje się do polskich korzeni.

Młody emigrant śpiewa o swojej polsko-angielskiej tożsamości

W najnowszej piosence pod znamiennym tytułem „Tyskie”, urodzony w Piekarach Śląskich muzyk nie tylko opowiada o różnicach kulturowych między Polską a Wielką Brytanią, o swojej własnej polsko-angielskiej tożsamości wieloletniego emigranta, ale również w nostalgicznym teledysku trafnie ukazuje bardzo charakterystyczne elementy współczesnej „polskości”. Przechadzając się po Piekarach Śląskich z puszką polskiego piwa w ręku, młody raper z UK pokazuje polskie blokowiska, typowy sklepik osiedlowy czy wspólne oglądanie meczu przy piwie w koszulkach polskiej reprezentacji.

Obejrzyj najnowszy utwór polsko-brytyjskiego rapera Pata:

Teledysk został nakręcony w Piekarach Śląskich, podczas pierwszej od czasu wyemigrowania do UK podróży Pata z UK do Polski. Bardzo poruszony tą wizytą w ojczystym kraju, młody raper mówił:

„Tyskie” to utwór o kulturze, który pokazuje dwie strony mojej tożsamości - polską i angielską. Chciałem napisać numer, który odda to, jak się czułem w momencie pisania. To piosenka o głębokim myśleniu i wspominaniu przeszłości oraz patrzeniu w przyszłość. „Na ławeczce (...) piję” to tekst, który przedstawia polski stosunek do życia i jest o zagłębieniu się w swoje myśli, kontemplacji otoczenia i traktowaniu życia jako podróży - opowiada Pat w wypowiedzi cytowanej przez portal „Donald”. - Chciałem wykorzystać tę piosenkę jako sposób na edukowanie ludzi o różnicach w życiu i kulturze między Polską a Wielką Brytanią, ponieważ czuję, że istnieje wiele nieporozumień na temat tego, jak wygląda życie w Polsce i czuję, że dzięki tej piosence ludzie mogą naprawdę uzyskać wgląd w moją podróż i poczuć, jak to było podjąć ryzyko przeprowadzki.

Swoje utwory polsko-brytyjski raper publikuje w mediach społecznościowych - można je znaleźć na portalach takich, jak YouTube czy Instagram. Największą popularnością cieszą się one obecnie na TikToku, gdzie Pat ma około 1,3 miliona obserwujących. Młody muzyk planuje niebawem wydać pierwszą epkę.