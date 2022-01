Brytyjskie wojsko wspomoże NHS w walce z pandemią w Londynie

Ministerstwo obrony wyśle 200 wojskowych do stolicy

Brytyjskie ministerstwo poinformowało, że do Londynu zostaną wysłani żołnierze, których zadaniem będzie wsparcie NHS w obliczu rosnących niedoborów personelu z powodu zakażeń koronawirusem. W sumie 200 wojskowych stanie do walki z pandemią.

W przeciągu następnych trzech tygodniu brytyjskie Ministry of Defence desygnuje w sumie 40 medyków oraz 160 członków ogólnego personelu do walki z koronawirusem w Londynie. Ich zadaniem będzie wspieranie NHS i służba w stołecznych szpitalach, które zmagają się z poważnymi niedoborami "białego personelu". Brytyjska stolica znajduje się w samym epicentrum rozprzestrzeniania się wariantu Omikron. Jak podaje serwisu informacyjny BBC tysiące lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników placówek medycznych albo zmaga się z zakażeniem Covid-19, albo zostało wysłanych na kwarantannę. Rośnie również presja na służbę zdrowia. Liczba osób przebywających w szpitalach jest obecnie większa, niż jeszcze miesiąc temu. Obecnie wynosi ona około 4 tysięcy, kiedy jeszcze w grudnia sięgała około 1 tysiąca.

Brytyjscy żołnierze wspomogą lekarzy i pielęgniarki w Londynie

Dodajmy, że wojskowi będą pomagać medykom w pięcioosobowych zespołach. W każdym z nich znajdzie się jeden lekarz i czterech członków personelu pomocniczego. 40 takich zespołów zostanie skierowanych do obszarów, w których niedobory są największe. Oprócz tego 32 wojskowych zostanie zaangażowanych w działania South Central Ambulance Service w ramach pomocy londyńskim ratownikom medycznym.

"Mężczyźni i kobiety z naszych sił zbrojnych po raz kolejny wspierają swoich oddanych kolegów z NHS. Pracują ramię w ramię, aby chronić naród przed Covid-19" - komentował brytyjski minister obrony, Ben Wallace.

Desygnowanie brytyjskich żołnierzy do pomocy w placówkach medycznych pokazuje najlepiej, w jakim stanie obecnie jest NHS i jak wyglądają zmagania z Omikronem. Dyrektor Royal College of Nursing na Anglię, Patricia Marquis zwraca uwagę, że rząd nie może już w żaden sposób udawać, że w system ochrony zdrowia w UK nie zmaga się z poważanym kryzysem. "Premier i inni nie mogą już lekceważyć pytań o zdolność personelu NHS do zapewnienia odpowiedniej opieki" - komentowała Marquis dla BBC.

Dodajmy również, że na terenie Wielkiej Brytanii wojskowi już pomagają w walce z pandemią. Około 1800 osób zostało rozmieszczonych w całej Wielkiej Brytanii, aby wspierać władze cywilne w radzeniu sobie z pandemią. W tej liczbie 313 osób wspierają działania Welsh Ambulance Service NHS Trust i 96 do Scottish Ambulance Service. Z kolei około 1000 wspiera program szczepień przypominających.