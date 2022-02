Brytyjskie władze planują wprowadzić "na stałe" część przepisów związanych z koronawirusem

Zgodnie z zapisami zawartymi w rządowym planie "Living with Covid" część przepisów dotyczących koronawirusa, w swoich założeniach tymczasowych, pozostałoby w prawnej mocy na czas nieokreślony.

Jak czytamy na łamach portalu "The Evening Standard", w ramach wracania do normalnego życia, zgodnie z zapisami "Living with Covid" część przepisów covidowych pozostanie w mocy na czas nieokreślony, a inne mają zostać poddane przeglądowi w późniejszym terminie. Prawny wymóg poddania się izolacji po kontakcie z osobą zakażoną ma zostać zniesiony w ciągu kilku dni, ponieważ premier Boris Johnson złożył obietnicę usunięcia tego środka. Zapowiedziano także weryfikację regulacji związanych z podróżowaniem jeszcze przed Wielkanocą. Warto również dodać, iż wiele przepisów związanych z pandemią po prostu wygasło i nie obowiązuje. Część z obowiązujących regulacji - w tym środki obejmujące pilną rejestrację pracowników służby zdrowia, sposób rejestrowania zgonów oraz ochronę przed eksmisją lub przepadkiem najmu lokalu mieszkalnego - wygaśnie już wkrótce.

Niektóre jednak będą obowiązywały nadal.

Boris Johnson chce pozostawić w mocy niektóre przepisy związane z koronawirusem

"Rząd zobowiązuje się do jak najszybszego usunięcia niepotrzebnych zapisów z księgi statutowej i będzie szukał możliwości, aby to zrobić, w miarę postępu rządowego programu legislacyjnego" - jak czytamy w zapisach obecnych na łamach "Living with Covid". Gabinet Borisa Johnsona chce pozostawić w mocy cztery przepisy, które "umożliwiły innowacje w świadczeniu usług publicznych". Po uzyskaniu zgody parlamentu miałaby one stać się częścią brytyjskiego systemu prawnego wiosną i latem.

O jakie przepisy chodzi konkretnie? Wśród nich znajdują się regulacje dotyczące możliwości przeprowadzania wirtualnych rozpraw w sprawach sądowych, dzięki których możliwe jest zmniejszenie zaległości w sądach i "postawienie większej liczny ludzi przed wymiarem sprawiedliwości". W mocy pozostaną także zapisy zgodnie z ustawą Industrial Development Act, dzięki którym możliwe będzie działanie takich programów, jak Help to Grow, Automotive Transformation Fund i Offshore Wind Manufacturing Investment Scheme (OWMIS).

Które z wprowadzonych regulacji zostaną z nami "na stałe"?

Wreszcie, rząd zapewnia to, że "wszelkie luki w pokryciu odpowiedzialności za zaniedbania kliniczne NHS nie opóźnią ani przeszkodą w bieżącej opiece". "Bez tego NHS Resolution nie byłaby w stanie wypłacić uzasadnionych roszczeń z tytułu zaniedbań klinicznych".