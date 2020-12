Brytyjskie władze deportowały z UK Polaka, który próbował wwieźć torbę pełną broni

Brytyjskie służby wydały oficjalne oświadczenie w przypadku Polaka, który na teren UK próbował wwieźć zapas nielegalnej broni, w tym kuszę, topór i imitację broni palnej. Co stało się z naszym rodakiem?

Przypomnijmy, brytyjska straż graniczna w porcie w Hull zatrzymała mężczyznę. Pogranicznicy zwrócili uwagę, że 42-latek, który przybił do brzegu Wielkiej Brytanii z Holandii, z Rotterdamu na promie P&Q zupełnie nie przypomina mężczyzny, którego twarz widnieje na zdjęciu paszportowym. Oprócz tego, jego wygląd nie wzbudzał zaufania. Był zaniedbany, z promu wysiadł obwieszony plastikowymi torbami, a przed sobą pchał wózek sklepowy.

Uzbrojony po zęby Polak próbował dostać się do UK

Postanowiono więc przeszukać jego samego i jego bagaże. To, co odkryto wywołałao prawdziwy szok. W jego torbie znaleziono prawdziwy arsenał. Jak się okazało mężczyzna był uzbrojony po zęby - miał gaz pieprzowy, scyzoryk, paralizator, magazynek do imitacji broni palnej 9 mm przeznaczonej do wypuszczania gazu, katapultę i niewielką pałkę.

"Ten śmiercionośny zapas broni mógł spowodować poważne szkody, więc jestem niezmiernie wdzięczny za działania funkcjonariuszy Straży Granicznej" - komentował Chris Philp, pełniący funkcję Minister for Immigration Compliance and the Courts. "Tego typu zajęcie powinno działać odstraszająco na każdego, kto rozważa wwiezienie broni do naszego kraju. Jeśli ktoś to zrobi, z miejsca zostanie aresztowany".

Władze UK nie pozwoliły mu dostać się na Wyspę i podjęły decyzję o deportacji

Po zajęciu rzeczy Polak został aresztowany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej i pouczony o posiadaniu broni ofensywnej. Odmówiono mu również wjazdu do Wielkiej Brytanii. Choć mężczyzna utrzymywał, że jest agentem MI5 pracującym w Niemczech i premier może to zweryfikować, to jego sprawa została przekazana Humberside Police a ona sam trafił do aresztu.

Ostatecznie został uznany za zdolnego do stanięcia przed sądem i na rozprawie w Hull Crown Court, gdzie przyznał się do pięciu zarzutów posiadania broni ofensywnej. Został skazany na 6 miesięcy w zawieszeniu. Sąd wydał również wyrok deportacji do Polski. W dniu 24 listopada nasz rodak został wydalony do kraju.

