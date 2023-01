Tuż po świętach supermarkety podniosły ceny prawie 10 000 produktów

Co konkretnie drożało najbardziej?

W skali brytyjskiego rynku podwyżki cen w supermarketach tuż po świętach Bożego Narodzenia nie należą do rzadkości, ale ich liczba w tym roku jest prawie dwukrotnie większa, niż oczekiwano.

Jak wynika z nowej analizy przygotowanej przez Assosia dla magazynu „The Grocer”, brytyjskie supermarkety podniosły ceny prawie 10 000 produktów w tygodniku następującym bezpośrednio po świętach Bożego Narodzenia. Jak czytamy na łamach portalu informacyjnego „The Daily Mirror”, takie działania nie są niczym wyjątkowym w skali brytyjskiego rynku, ponieważ powszechnie przyjętą praktyką jest, aby w okresie poprzedzającym święta trzymać ceny na stałym, dość niskim poziomie, a następnie je podnosić, już w nowym roku. Inną sprawą jest rzecz jasna ocena z punktu widzenia konsumentów i ich portfeli.







Po świętach — ceny w górę

Niemniej, w sumie ceny około 9763 produktów, spośród ogółem aż 156 555 produktów spożywczych, uległo podwyżkom w głównych brytyjskich sieciach spożywczych w okresie od drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia do 6 stycznia. Było to nieco więcej niż 9103 przypadki takich podwyżek cen produktów odnotowanych w styczniu 2022 roku.

Jak czytamy w magazynie „Grocer”, zwykle kupujący mogą spodziewać się tylko około 5000 podwyżek cen o tej porze roku. Która z sieci handlowych w UK najmocniej sięgnęła do kieszeni swoich klientów? „Mirror” podaje, iż była to Asda, która podwyższyła ceny około 2470 produktów, co stanowi około 11% jej całego asortymentu. Trzeba jednak uczciwie dodać, że jednocześnie obniżyła ceny około 734 produktów. Finalnie, łącznie 1736 produktów stało się droższych niż wcześniej.

Która z sieci handlowych w UK podniosła ceny największej liczby produktów?

Morrisons zajął drugie miejsce w tej klasyfikacji, podnosząc ceny 1585 produktów, a trzecie było Sainsbury's ze wzrostem cen 1329 produktów. Znów, te dwie sieci obniżyły również ceny kilkuset innych, odpowiednio 1032 i 1007 produktów, czyli 8% i 5% całego asortymentu. Z drugiej zaś strony mamy Tesco, gdzie podwyżki poświąteczne objęły jedynie 741 produkty, czyli 3% asortymentu.

Jak w tej klasyfikacji wypadają niemiecki dyskonty? Najtańsza sieć retail według rankingów „Which?”, czyli Aldi podniosła ceny na 6% swojego asortymentu, a zajmujący drugie miejsce w tym zestawieniu Lidl - na 7%.

Co konkretnie drożało najbardziej?

Co konkretnie drożało najbardziej? Generalnie napoje odnotowały największy wzrost cen – ceny 11% asortymentu w tym segmencie poszły w górę. Według „Grocera” odsetek ten był jeszcze wyższy wśród niektórych napojów alkoholowych, (23% oferty dotyczącej piwa i cydru, 15% napojów spirytusowych i 7% wina).

Podstawowe produkty żywnościowe i mrożonki odnotowały ogólny wzrost o 7%, podczas gdy koszt świeżej żywności odnotował wzrost o 5%. Produkty, które odnotowały najniższy wzrost, to artykuły związane ze zdrowiem i urodą (tylko 3%) oraz szeroko pojęte produkty dziecięce (4% asortymentu).

Warto również w tym miejscu przypomnieć, iż roki 2022 świąteczna kolacja na Wyspach była o prawie 22% droższa niż w 2021 roku. Cena siedmiu kluczowych produktów potrzebnych do przyrządzenia tradycyjnego posiłku z okazji Bożego Narodzenia wzrosła o 5,36 GBP w ciągu roku. Firma badawcza Assosia, zajmująca się badaniem handlu detalicznego, przeanalizowała średnią cenę siedmiu produktów dostępnych w najpopularniejszych brytyjskich sieciach handlowych (Tesco, Sainsbury's, Asda, Morrisons i Lidl).

Skala poświątecznych podwyżek w 2023 roku jest większa, niż zwykle

W założeniach uznano, że świąteczna kolacja dla pięciu osób będzie składać się ze średniej wielkości indyka (mrożonego), brukselki, pieczonych ziemniaków, stuffing balls (klopsików z farszem), wieprzowych kiełbasek w postaci pigs in blankets, sos cebulowego i tradycyjnego ciasta (mince pie). W 2021 roku je średni koszt wyniósł 24,67 funta, a w 2022 - 30,03 funta. Po więcej szczegółów na ten temat odsyłamy do artykułu: "Ile będzie kosztować świąteczna kolacja na Boże Narodzenie w 2022 roku?".

Ceny artykułów spożywczych w Wielkiej Brytanii w grudniu 2022 roku wzrosły o 13,3%, jak podaje British Retail Consortium (BRC). Brytyjskie gospodarstwa domowe wydały w tym miesiącu więcej (w sumie 12,8 miliarda funtów, więcej o 1,1 mld w stosunku do 2021), ale realnie zrobiły mniejsze zakupy przed świętami. owodem tego wzrostu cen były rosnące koszty związane z produkcją żywności (coraz droższa pasza dla zwierząt, nawozy oraz koszty związane z energią). Więcej na ten temat piszemy tu: "Inflacja artykułów spożywczych w grudniu 2022 - ceny świeżej żywności rosły w rekordowym tempie".

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Najstarszy kierowca ciężarówki w UK ma 90 lat i nie zamierza iść na emeryturę. Rachunki trzeba płacić...

Dzielenie konta Netflix jest od teraz oficjalnie traktowane jak przestępstwo

Awaryjne lądowanie na londyńskim lotnisku. Pilotów widziano w maskach tlenowych

Ranking piw 2022. Oto najbardziej cenione piwa na świecie

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!