Brytyjskie Royal Mint zaprezentowało 50-pensową monetę z Kubusiem Puchatkiem [WIDEO]

Fot: Royal Mint

Królewska Mennica ujawniła nową kolekcjonerską monetę o wartości 50 pensów przedstawiającą Kubusia Puchatka i jego przyjaciół. Wyjątkowy projekt poświęcony klasycznej pozycji literatury brytyjskiej jest oparty na oryginalnych ilustracjach E.H. Sheparda.

W dniu dzisiejszym swoją premierę mają nowe kolekcjonerskie monety z Kubusiem Puchatkiem. Przedstawiają one grupowe ujęcie bohaterów znany z książek autorstwa Alana Alexandra Milne’a. Projekt ilustracji został oparty nie na wizerunku nadamy Kubusiowi przez Disney`a, ale na oryginalnych ilustracjach do książkowego pierwowzoru z 1926 autorstwa E.H. Sheparda. Dodajmy, że jest to już druga moneta z "kubusiowej" kolekcji - w zeszły roku The Royal Mint wypuściło pierwsze trzy projekty z Puchatkiem, Krzysiem i Prosiaczkiem. Nowe monety są dostępne rożnych wersjach - między innymi w złotej, srebrnej oraz specjalnej, a ich ceny wahają się od 10 GBP do aż 1065 GBP.

Kubuś Puchatek na 50-pensówce

"Nasz najnowszy projekt z Puchatkami i przyjaciółmi to stosowny hołd dla tak kochanych przez wszystkich książek" - komentowała Clare Maclennan z Royal Mint. "Fani Kubusia Puchatka mogą cieszyć się naszymi monetami pojedynczo lub całą kolekcją składającą się z dziewięciu monet wybitych w okresie trzech lat. Jesteśmy podekscytowani, że możemy ożywić te wspaniałe postacie i wspomnienia w naszej serii monet o wartości 50 pensów" - dodawała.

Autorem projekty monet jest Daniel Thorne. Całą kolekcją stworzą trzy "serie" monet. Pierwsza z nich trafiła do obiegu w zeszłym roku, teraz mamy do czynienia z premierą drugiej, a jeszcze w 2021 monety z mądrą Sową i Tygryskiem. Całość ma w sumie liczyć dziewięć monet.

Zobacz najnowszy projekt kolekcjonerski Royal Mint

"W swojej pracy inspirowałem się oryginalnymi ilustracjami E.H. Sheparda" - uzupełnia Thorne. "To było fantastyczne doświadczenie, będące jednocześnie testem dla mnie, jako projektanta. Przy każdym projekcie wiele uwagi poświęcałem remasteringowi kultowych dekoracji. Robiłem wszystko, aby pozostać wierny książce, którą tak wielu ludzi zna i kocha" - dodawał.